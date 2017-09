(Sherbrooke) À l'instar de plusieurs autres villes du Québec, Sherbrooke a maintenant son salon Etsy : Fait au Québec. L'événement mettra en valeur 30 artisans qui se retrouvent sur cette plateforme, principalement des Estriens. Parallèlement, les organisatrices ont mis sur pied le Regroupement des artisans et créateurs de l'Estrie, qui permettra de réseauter les artisans entre eux.

Annie Langlois, une artiste d'art filaire (qu'on désigne sous l'appellation string art) est l'une des instigatrices de cet événement. On retrouve ses décorations murales sur Etsy, où les gens lui réclament beaucoup de créations originales. C'est d'ailleurs l'un des grands avantages de cette plateforme de vente en ligne, outre le fait qu'elle soit peu dispendieuse : plutôt que de créer en quantité pour se constituer un inventaire, Annie Langlois peut répondre directement aux demandes de ses clients.

« Il y a la facilité d'accès pour le public, cela permet d'avoir une bonne visibilité et ça ne coûte pas cher. Tu peux créer sur demande. Je fais des thématiques de chambre d'enfants. Le renard est à la mode, le tipi. J'ai fait des hippopotames cette semaine, ce que je ne pensais pas faire », dit-elle en souriant.

Comment en est-elle venue au string art? « Par hasard! J'ai vu une photo sur Pinterest, j'ai trouvé ça intéressant. » Si parfois les médias sociaux nous donnent l'impression de gruger (trop) de notre temps, ils peuvent aussi être une source d'inspiration : ce fut le cas pour Annie Langlois.

« J'ai toujours été manuelle. Mon père est peintre. Il est encadreur dans la vie. Ça a toujours été dans mon monde. »

Celle qui conjugue sa passion d'entrepreneure à un emploi à temps partiel a ensuite décidé de se mettre en vitrine sur Etsy avec Panache. Elle continue d'être présente dans des salons à l'occasion. Elle prévoit d'ailleurs s'inscrire au salon Etsy de Montréal, qui aura lieu en décembre.

Annie Langlois et ses partenaires, Nancy Boutin, créatrice de Nancy Imagine, et Geneviève Cloutier, créatrice de Bijoux Le Fil d'Ariane, veulent donner une vitrine à l'artisanat d'ici. « À la base, on trouvait qu'il manquait de visibilité. »

Si les organisatrices se sont surtout concentrées sur l'organisation du premier salon jusqu'à maintenant, des activités seront aussi offertes sous l'égide du Regroupement des artisans et créateurs de l'Estrie. « Quand tu es artisan, chez vous, tu ne vois pas grand-monde, tu produis dans ta petite pièce. On veut briser l'isolement. On veut aider la communauté à se rejoindre », souligne Annie Langlois.

Pour cette première édition, les filles ont choisi de tenir l'événement en une seule journée, mais elles n'excluent pas l'étirer sur deux journées pour une seconde édition. Les organisatrices ont été surprises de l'intérêt suscité sur la page Facebook de l'événement. « On a vraiment de tout comme produit; de la poterie, des vêtements pour enfants, des pantalons évolutifs... Ce sont des choses exclusives. »

Le Salon d'Etsy Estrie se tiendra le 23 septembre, de 10 h à 16 h, au Parvis. L'événement annuel Etsy : Fait au Québec se déroule du même coup dans huit autres villes du Québec, dont Granby. Etsy : Fait au Québec est le volet québécois de l'événement pancanadien Etsy : Fait au Canada.