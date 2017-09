 Jean-Philippe Wauthier animera Au coeur de la vie 

Personnalité à l'antenne de plusieurs rendez-vous télé, l'animateur a immédiatement accepté l'invitation de prendre la barre de ce rendez-vous annuel qui sera diffusé le vendredi 17 novembre sur Ici Radio-Canada.

« La santé, c'est essentiel. J'en suis persuadé, encore davantage depuis que je suis papa de deux jeunes enfants. Et on le réalise chaque jour autour de nous, avec notre entourage, la famille, nos amis», déclare Jean-Philippe Wauthier.

«Cette année, les histoires que vous découvrirez seront particulièrement fortes. Des histoires de courage, d'amour, de persévérance et d'entraide... Nous irons à la rencontre de gens et d'équipes médicales qui défient les diagnostics, qui s'impliquent pour faire progresser la recherche et on se parlera des vraies affaires sur des sujets parfois tabous ».

Tous les détails sur la programmation de la soirée multiplateforme seront annoncés prochainement, indique un communiqué de presse.

Mettant à profit la télé, la radio, le web et les réseaux sociaux de Radio-Canada Estrie, Au coeur de la vie met la lumière sur les professionnels de la santé et des techniques qui font toute une différence pour les patients. Depuis 2012, les Estriens y découvrent des histoires touchantes, bouleversantes et inspirantes.

Les appels aux dons lors de la soirée permettent de finaliser la collecte annuelle de la Fondation du CHUS. France Beaudoin, Pénélope McQuade, Édith Cochrane, Jean-Luc Mongrain et Marina Orsini ont animé les dernières éditions.