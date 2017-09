Un 35e avec Grégory Charles

(Sherbrooke) Après avoir joint leur voix à des artistes tels que Gilles Vigneault, Marie-Claire Séguin, Nathalie Choquette et Marc Hervieux, les membres de l'ensemble vocal L'Escaouette d'Asbestos et de la MRC des Sources célèbreront les 35 ans de la chorale avec nul autre que Gregory Charles.

Pour Raymond Boutet, qui assure la présidence du choeur depuis 22 ans et y chante avec sa conjointe depuis 32 ans, il était évident que le concert de cette année devait se démarquer. Lui et tous les choristes sont ainsi plus qu'heureux de compter sur la présence du virtuose.

Dès ce mois-ci, l'Escaouette commence à plancher sur ce concert qui aura lieu les 8 et 9 juin prochain à l'église Saint-Hyppolite de Wotton. « Si on veut être prêt, il ne faut pas lésiner sur le temps! On a une pratique de deux heures toutes les semaines puis il y aura cinq samedis intensifs au courant de l'année », explique M. Boutet.

Gregory Charles a reçu une proposition de répertoire de la part de l'Escaouette et cette dernière attend ses commentaires. Les membres sont d'ailleurs très ouverts aux propositions du chanteur et musicien.

« Je n'ai aucun doute qu'il va réussir à faire embarquer la foule », confie M. Boutet.

Pour la première partie du spectacle, le choeur interprétera quelques chansons faisant référence au parcours et au passé de l'Escaouette. Gregory Charles les rejoindra après pour les 75 dernières minutes de la prestation.

Pour l'occasion, trois différents chefs de choeur ayant dirigé la chorale feront une apparition. On parle ici de la fondatrice de l'Escaouette Chantal Bélanger et de sa fille Isabelle ainsi que de la chef actuelle, Louise Deslongchamps.

Avec une cinquantaine de choristes sur scène, un éclairage et une sonorisation réfléchis ainsi qu'un écran géant, le spectacle promet d'en mettre plein la vue, tout comme le concert de Noël de l'an dernier avec Marc Hervieux, auquel plus de 1300 personnes avaient assisté.

« Ça devient tout un exploit de faire du recrutement, de survivre et d'exister pendant 35 ans dans un petit milieu, où la population a tendance à diminuer », souligne Raymond Boutet, toutefois fier de voir les nombreux défis relevés par l'Escaouette.

L'ensemble vocal de la région d'Asbestos a su demeurer un choeur vivant en participant à de nombreux échanges et concours de même qu'en réalisant une tournée en France. D'ailleurs, le choeur tiendra des auditions au début du mois de septembre au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies d'Asbestos. C'est peut-être l'occasion pour de nouveaux choristes de chanter avec Gregory Charles en juin prochain.