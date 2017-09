Souriez, les p'tits oiseaux vont sortir!

Juste au cas, on s'est dit qu'on vous en présenterait quelques-uns, sachant très bien qu'on allait se déchirer l'âme en laissant de côté un paquet de créateurs talentueux. Pour se racheter un brin, on vous invite donc à profiter du Mois de la photo pour traquer les chasseurs d'images, que ce soit en vous approchant un peu des petits cartons au bas des photos exposées aux murs des galeries, des musées et des cafés, en les débusquant sur internet et à travers les réseaux sociaux ou en profitant des quelques activités en cours pour célébrer le huitième art.

On vous a déjà parlé du magnifique Parcours Photo Sherbrooke inauguré cette semaine. On vous conseille fortement d'ajouter à votre agenda l'ensemble du circuit Objectif photo Cantons-de-l'Est, dont il fait partie.

Sur ce circuit relié par la coordonnatrice des expositions de la Galerie du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, Suzanne Pressé, une douzaine d'arrêts dans cinq municipalités, de Sherbrooke à Sutton, de Valcourt à Saint-Venant-de-Paquette en passant par Coaticook. Dans chacun de ces lieux de diffusion, un choix artistique personnel et des dates qui varient, mais assurément des artistes et des expositions en formule visites prolongées et découvertes surprenantes.

«La photographie n'est pas présentée si souvent, là, on se paye la traite dans les Cantons-de-l'Est en marge du Momenta de Montréal», se réjouit Suzanne Pressé, qui s'est même prêtée à une séance photo avec notre Jessica Garneau nationale pour la photo en Une du cahier des arts. Un rappel que tout est dans tout.

Retour au circuit Objectif photo, on vous laisse très librement tracer votre propre itinéraire, mais sachez que Dialogues, la collection de Luc LaRochelle qui a passé l'été au Musée des beaux-arts de Sherbrooke prend fin le 15 octobre, que Stéphane Lemire et son Arborescence ont aussi animé les murs de la Galerie de la Sacristie de Saint-Venant tout l'été, mais que ça se terminera aussi le 16 octobre. Ailleurs, le déclic des déclencheurs automatiques se fera entendre au fil des prochains jours, vous trouverez tout ça à objectifphotodantonsdelest.com. Souriez!