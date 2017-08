Danville tout en art

Durant la fin de semaine de la fête du Travail, le Symposium propose quatre journées d'activités culturelles. Expositions, ateliers de démonstration, photos d'époque et visite patrimoniale de la ville seront de la partie.

Des ateliers portant sur la peinture à l'huile, le portrait au pastel, la sculpture sur bois et l'acrylique seront présentés par divers artistes tout au long de la fin de semaine.

De plus, des spectacles musicaux gratuits seront offerts certains soirs dès 20 h 30. Vendredi, c'est Doufolk Band qui lancera le bal, suivi de Pépé et sa guitare samedi et finalement, Treevia Band dimanche.

Les artistes seront répartis dans quatre espaces d'exposition : le centre Mgr Thibault, la St. Augustine Anglican Church, l'église Sainte-Anne et le Carmel de Belle-Croix. Parmi ceux qui seront présents, en voici quelques-uns : Claude Bonneau, Michel Monett, Sylvie Norbert et Carole Doucet. Cette dernière présente d'ailleurs des techniques mixtes alliant les métaux à la peinture.

À la Trinity United Church, en association avec La Source d'Arts, on pourra découvrir les oeuvres d'artistes locaux de la MRC des Sources. Du côté du Carmel de Belle-Croix, ce sont les petits artistes des écoles primaires Masson et ADS qui exposeront leurs sculptures, aquarelles et peintures.

Pour cette 19e édition, le président d'honneur est le peintre paysagiste Raymond Quenneville. Il sera d'ailleurs possible de participer à un tirage pour remporter l'une de ses toiles d'une valeur de 2060 $. Pour apprécier ses oeuvres, il faudra se rendre au Centre Mgr Thibault.

« Tout y est pour ravir les amateurs d'art, s'amuser entre amis et se laisser émouvoir par les oeuvres exposées », souligne le président d'honneur.

Les salles d'exposition ouvriront dès 14 h vendredi. Pour plus d'information et pour consulter la programmation, visitez le www.symposiumdedanville.com.

Galerie des Nanas

La Galerie des Nanas offrira aussi un atelier de créativité pour les adolescents vendredi dès 13 h. Il sera animé par Mimi Traillette qui exposera d'ailleurs dans cette galerie pour la troisième et dernière fois à compter de vendredi, et ce, jusqu'au 24 septembre. Elle y présentera Corps célestes.

Le propriétaire de la Galerie des Nanas annonce en effet la fermeture de l'espace d'exposition aux alentours du 24 septembre. À compter du 28 septembre, la Galerie participera toutefois à une importante exposition collective, Attention : état brut!, qui se tiendra à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la ville.