C'est grâce à l'écriture et l'humour qu'Alain M. Bergeron entraîne les enfants dans son monde imaginaire. Cet auteur prolifique de plus de 240 livres, est connu entre autres pour la série Savais-tu ?, Capitaine Static et Billy Stuart.

La Fabrique culturelle l'a rencontré à la Bibliothèque municipale Éva-Senécal à Sherbrooke lors d'un atelier littéraire entouré de son jeune public.

« J'adore faire ces ateliers car je veux voir pour qui j'écris et constater l'impact que mon écriture a auprès des enfants et des professeurs.»

Le Salon du livre de l'Estrie qui se déroule du 12 au 15 octobre 2017, est heureux d'annoncer qu'Alain M. Bergeron est l'un ses porte-paroles cette année! Voyez leur programmation : http://salondulivredelestrie.com/