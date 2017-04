Mal de mère

Agrandir

Alexis Durand-Brault et Gabriel Sabourin ont respectivement réalisé le film et adapté le roman C'est le coeur qui meurt en dernier de Robert Lalonde, le second tenant également le rôle principal aux côtés de Denise Filiatrault et Sophie Lorain. Le long métrage prend l'affiche vendredi.

Le Soleil, Érick Labbé