Une chance pour Ariane et Kyra

(Sherbrooke) Deux chanteuses de la région, Ariane Vaillancourt et Kyra Shaughnessy, font partie de la cuvée des 21es Francouvertes de Montréal, dont le grand gagnant sera connu le 8 mai prochain au Club Soda.

Ariane et Kyra se sont glissées parmi les 21 concurrents qui participeront aux préliminaires, soit sept soirées de spectacles au Lion d'Or de Montréal, chacune mettant en vedette trois artistes. La prestation de Kyra est prévue pour le 13 mars, et celle d'Ariane, le 27 mars. Au terme de cette première ronde, neuf groupes ou artistes passeront en demi-finale, et trois d'entre eux auront le privilège de se rendre à l'ultime étape.

Le prix du public sera également de retour. Du 16 avril au 6 mai, le public pourra voter pour les meilleures prestations, lesquelles seront mises en ligne sur les sites des Francouvertes et de la Fabrique culturelle.

La valeur totale des prix attribués aux Francouvertes est estimée à 150 000 $. Les porte-parole 2017 sont Rosie Valland et Philippe Brach.

Originaire de Montréal mais établie à Audet depuis l'âge de 2 ans, Kyra Shaughnessy en est déjà à quatre albums, le plus récent, Passage, ayant été lancé en mai 2016. À 20 ans, le journal The Montreal Mirror la nommait parmi les 10 meilleurs poètes de Montréal. Elle a aussi étudié à l'École nationale de la chanson de Granby.

Ariane Vaillancourt a quand à elle lancé un premier album, Fig. 1, en octobre dernier. Ancienne élève des écoles Sacré-Coeur et Mitchell-Montcalm ainsi que du cégep Saint-Laurent de Montréal, elle est aussi passée par l'École de la chanson de Granby, où elle enseigne désormais, et le Festival de Petite-Vallée où elle a remporté son lot de récompenses en 2014 et 2016, dont les prix Coup de coeur du public.