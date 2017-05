À consommer sans modération

(Thetford Mines) L'hiver sera coloré au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines (MMMTM) alors que l'on y présente l'exposition La santé à petites bouchées, jusqu'au 25 juin prochain. Il s'agit d'une exposition en provenance du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada à Ottawa.

S'adressant à un public jeunesse et adulte, l'exposition regroupe huit composantes interactives, huit vitrines contenant des artefacts et des composantes audiovisuelles ainsi que vingt-trois panneaux couvrant quatre zones d'information principales. Ces quatre thèmes abordent la production alimentaire, la salubrité des aliments, l'emballage des aliments et la nutrition.

Par l'entremise de bornes interactives, d'un tout nouveau jeu-questionnaire intitulé Serpentine et chevalement, d'un vélo stationnaire rutilant sur lequel les plus courageux pourront se risquer à brûler des calories et de plusieurs autres activités variées, l'exposition répond à maintes questions en matière de salubrité des aliments et de leur rôle dans le maintien d'une bonne santé.

Du même coup, La santé à petites bouchées constitue un voyage dans le temps, allant de la production des aliments jusqu'à la table. On voit ou on revoit avec plaisir une fourche, un fléau, une planteuse et un banc servant à la traite des vaches. Une glacière et des pinces à glace rappelleront des souvenirs aux personnes plus âgées. Les emballages divers, notamment des boîtes de céréales, les emplettes à travers le temps, la réfrigération et la salubrité du lait et des oeufs font l'objet de vitrines.

L'exposition aborde également les liens établis entre le régime alimentaire, l'activité physique, l'obésité et des maladies comme le diabète, les troubles cardiaques et le cancer.

Présent à l'inauguration officielle, le président de l'UPA Marcel Groleau, également producteur agricole de Thetford Mines, explique que l'UPA a accepté d'être le partenaire du MMMTM pour cette exposition parce qu'elle « met en lumière l'importance des aliments dans le maintien d'une bonne santé ». M. Groleau a ajouté que culture et agriculture allaient de pair et que manger était un geste culturel.

Semaine de relâche

Plusieurs activités liées à l'exposition ont été prévues pour la semaine de relâche, en mars prochain. Outre le jeu-questionnaire, un atelier de cuisine collective familiale sera offert afin de sensibiliser les familles à l'importance de l'alimentation, au gaspillage alimentaire et à l'amour de la cuisine. Des dégustations de produits locaux sont également prévues.

En somme, La santé à petites bouchées est une exposition à consommer sans modération, offrant trucs et astuces pour tenir ses résolutions santé pour 2017.