Un 7e dg en 3 ans chez ODACE

(Sherbrooke) Patrick Pinard remplace Stéphanie Jutras à la présidence du conseil d'administration d'ODACE et Denis Boutin prend la place de Louis Longchamps à la direction générale de l'organisme.

La Tribune annonçait mercredi matin que Louis Longchamps s'était joint à l'équipe de la députée de Richmond, Karine Vallières, à titre de directeur de bureau de la circonscription de Richmond. Le même jour, ODACE a annoncé à ses membres que M. Longchamps était remplacé par M. Boutin qui a travaillé pendant près de 12 ans au Delta à différents postes, dont deux de direction. M. Boutin a aussi agi à titre de directeur général du Club de gymnastique Sher-Gym pendant plus de deux ans.

M. Boutin est le septième directeur général de l'organisation depuis janvier 2014.

Quant au départ de la présidente du conseil d'administration, Mme Jutras, il est motivé par des raisons familiales. Sa mère étant gravement malade, Mme Jutras souhaite prendre le temps de l'accompagner dans cette épreuve.

Dans une lettre adressée aux membres mercredi, M. Pinard rappelle qu'en 2015 s'amorçait un virage obligé pour la Chambre de commerce de Fleurimont qui devenait ODACE (Organisme de développement d'affaires commerciales et économiques). Il mentionne aussi que le conseil d'administration, alors présidé par Mme Jutras, a durement travaillé à mettre en place une nouvelle structure, de nouveaux règlements généraux et faire une réflexion stratégique.

« La dernière année a été remplie de lourdes tâches et bien sûr de différentes embûches associées au passage de la CCF à ODACE. Notre visibilité, nos activités et nos interventions politiques en ont quelque peu souffert », écrit M. Pinard, nouveau président d'ODACE et copropriétaire des Boucheries Clément Jacques.

À son arrivée en poste comme vice-président en 2015, M. Pinard s'était engagé à mettre en place le comité Fleurimont qui a finalement vu le jour à la fin de l'été 2016.

« Aujourd'hui, je vous annonce avec un grand plaisir le retour de votre ancien président Patrick Hardy à titre de président du comité Fleurimont, entouré de Sylvain Dubé, Philippe Grenier et Julie Gagné. M. Hardy reprend ce comité afin de me permettre de me consacrer à mon nouveau mandat à titre de président d'ODACE », ajoute M. Pinard.

Année électorale

Pour 2017, le président souhaite que l'équipe ODACE prenne la place qu'elle mérite. « En cette année électorale, il est clair qu'ODACE va prendre position sur les différents dossiers qui nous interpelleront. Les activités de réseautages seront au coeur de nos préoccupations. Nous sommes sur le point de présenter notre calendrier d'activités », note-t-il précisant que l'organisme qui comptait 600 membres en novembre 2013 en compte aujourd'hui environ 300.

Le président de l'organisme demande à ses membres de s'impliquer pour qu'ODACE « se renforce et prenne une place de poids dans la communauté d'affaires ».

La première élection générale d'ODACE aura lieu en juin où tous les postes du CA seront en renouvellement. Patrick Pinard compte bien renouveler son mandat à la présidence avec « une équipe solide ».