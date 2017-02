 La cyberagression ciblée par le Parminou 

Yanick Poisson

(Victoriaville) Le théâtre Parminou vient de mettre au monde Arianejamaisplus.com, une pièce interactive visant à sensibiliser les adolescents aux répercussions dramatiques que peut avoir la cyberagression, une forme de plus en plus populaire et sournoise de harcèlement, rendue possible par l'avènement des réseaux sociaux.