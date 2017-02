 Les Correspondances sortent encore d'Eastman 

(Eastman) Pascale Montpetit, Catherine Major, Tristan Malavoy et Fredric Gary Comeau ne sont que quelques-uns des artistes attendus dans le cadre de la seconde édition des Correspondances sortent d'Eastman, qui débuteront le 17 février pour se terminer en juillet 2017.

Tenue l'an dernier, la première édition des Correspondances sortent d'Eastman a attiré des foules importantes. « Plus de 700 personnes ont assisté aux spectacles en 2016. À tous les spectacles ou presque, on a eu des salles combles. Le bilan a été très positif. Ça a été un succès », déclare Raphaël Bédard-Chartrand, directeur général des Correspondances d'Eastman, qui ajoute que les partenaires de l'événement, dont la MRC de Memphrémagog ainsi que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ont adoré l'expérience.

« Ce qui a été intéressant aussi, c'est que l'événement a fait connaître encore davantage Eastman au reste de la MRC de Memphrémagog. Pour les petites municipalités qu'on visite, la venue des Correspondances signifie un spectacle dans leur cour. C'est apprécié par bien des gens », explique-t-il.

Des duos

Le premier spectacle de la seconde édition des Correspondances sortent d'Eastman aura lieu le 17 février à la salle communautaire de la municipalité de Hatley. Il mettra en vedette le poète Christian Vézina et le chanteur Sébastien Lacombe. Les autres municipalités hôtesses sont le Canton de Stanstead, Potton, Stanstead, Sainte-Catherine-de-Hatley et Eastman.

À l'exception du dernier rendez-vous de la série en juillet, tous les spectacles de l'édition 2017 permettront de voir à l'oeuvre deux artistes provenant d'univers distincts.

Quelques-uns des duos, dont celui formé par Tristan Malavoy et Fredric Gary Comeau, ont même créé un spectacle complètement nouveau pour la circonstance. La programmation des Correspondances sortent d'Eastman est entièrement gratuite.