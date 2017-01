Mario Jean tout l'été à la Marjolaine

En plus de jouer l'un des personnages principaux, Mario Jean signera l'adaptation québécoise de cette comédie coécrite par le chanteur français Bénabar et l'auteur Héctor Cabello Reyes. France Parent et Luc Boucher compléteront la distribution.

Créée en janvier 2016 à Paris et récompensée par le Prix Théâtre de la Fondation Barrière, Je vous écoute met en scène un psychologue (Marc-André Coallier) et un mari (Mario Jean) qui vient régler ses comptes, persuadé que sa femme le quitte sous les conseils du thérapeute.

Les billets sont déjà en vente. La pièce partira en tournée québécoise en hiver 2018.

La production a été confiée à l'agence Encore, qui, depuis deux ans, a élargi son offre en proposant des spectacles de théâtre. On lui doit notamment l'adaptation pour les planches du film Intouchables, avec Antoine Bertrand et Luc Guérin, et celle du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? dans une mise en scène de Denise Filiatrault, prévue pour le printemps au Théâtre du Rideau vert et en tournée québécoise en automne.