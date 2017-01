Patrice Michaud : sortir du désert

« Nous avons fait une préproduction très légère, en gardant la magie pour le studio. Pour un gars comme moi qui prend rarement des décisions rapides, c'était déroutant. Mais ce fut très plaisant et payant. J'étais curieux de voir jusqu'où je pouvais aller sans dire que ça ne me ressemblait plus. J'ai découvert que je pouvais aller très loin. »

Objectif : avoir un album qui groove (donc très drum and bass), mais le moins homogène possible, et l'enregistrer en grande partie en direct, en faisant briller les musiciens comme jamais par rapport à ses disques d'avant, avec un ciselage « obsessif » des teintes sonores.

« C'est plus raccord avec ce que j'écoute en ce moment, c'est-à-dire des musiques qui réussissent à groover dans un environnement très chanson, sans devenir des pastiches de Motown ni s'inscrire dans le renouveau du rhythm and blues », explique celui qui avait alors du Beck, du Dr. Dog et du vieux Cake dans ses écouteurs.

« Je ne parle pas anglais, alors je n'ai aucune idée de ce que dit cette chanson et je n'ai pas cherché à le savoir. Je n'ai conservé que la musique et la richesse prosodique de la langue. Finalement, le résultat m'a tellement plu que nous avons inclus ma version sur le disque [Si près du soleil, qui ferme l'album]. Et l'effet souhaité s'est produit : ça s'est mis à débouler. »

« Finalement, notre déménagement [il y aura bientôt un an] s'est déroulé sans problème, mais leur offre m'était restée en mémoire. C'était très généreux de leur part! J'ai donc squatté leur bord de lac. Je me suis isolé avec mes feuilles, mon ordinateur, ma guitare et mon recorder. C'est là que j'ai vécu ma traversée du désert... mais où sont aussi nées les premières chansons. »

Auparavant, ce constat de répétition provoquait un malaise chez le Cap-Chatien d'origine. « Mais j'ai fini par l'accepter, par le comprendre et par ne plus me braquer. Ce qui me console, c'est que plein d'auteurs-compositeurs ont aussi réécrit des dizaines de fois la même chanson. Ce sont l'éclairage et la dynamique qui changent. Désormais, je remarque simplement que, tiens, je suis encore en train d'échafauder des plans sur ces deux-là. Et je pense être pris un bon bout de temps avec eux. Je n'ai pas encore fait le tour. »

La saison des pluies est ainsi le monologue d'un homme aux derniers moments de sa vie. « C'est la première fois que j'aborde ce thème. J'avais besoin de toucher à ce sujet, mais je l'avais mis en attente. Je n'ai jamais été malade ni reçu les derniers sacrements. Mais écrire là-dessus, au je, ça, ça m'allume. C'est casse-cou, mais c'est un beau défi. On croise le deuil de près et de loin dans une vie, on console des gens qu'on aime qui passent à travers ça, alors on peut avoir une idée de ce que c'est. Mais j'aurais été incapable d'adopter le point de vue de celui qui regarde un être cher partir », avoue-t-il.

« En 2002, Yves Desrosiers a lancé l'album Volodia, dans lequel il a adapté des pièces du poète russe Vladimir Vissotsky (à l'époque, j'étais à l'université et je dévorais la littérature russe). La chanson La lettre raconte l'histoire d'un soldat au front, correspondant avec sa femme, jusqu'à ce que celle-ci lui annonce qu'elle ne peut plus supporter son absence. Le soldat sort alors des tranchées et s'offre aux tirs ennemis. D'anciens militaires ont dit de cette chanson qu'il fallait avoir connu les affres émotives de la guerre pour écrire ça. Mais Vissotsky n'est jamais allé à la guerre. Je crois que c'est le plus bel exemple de ce qu'on doit essayer de réussir en création. Notre métier, c'est faire semblant le mieux possible. »

« Mais dans mes projets connexes à la chanson, il y avait l'envie d'écrire un recueil de récits sous le titre Almanach. Parce que le mot est magnifique, et que je me suis intéressé à sa signification. Au Québec, nous avons une référence forte, à cause de l'Almanach du peuple qu'on a tous déjà vu traîner quelque part, et qui est une sorte de gros magazine Le Lundi. »

« Ce texte-là, c'est à la fois un état des lieux et un souhait pour les jours à venir. Au moment de l'écriture, Trump était en route, il y avait des attentats un peu partout. Tout ça ne me percute pas de la même manière depuis que j'ai des enfants. Mais je n'avais pas envie que ce soit lu par moi. J'avais scénarisé un truc polyphonique, avec huit personnes de générations, de sexes et d'horizons différents, pour avoir une voix plurielle. J'avais confié la toute fin à mon fils. Et c'est au moment des premières tentatives avec mon garçon que je me suis aperçu que ça devenait magnifique et que tout le côté moralisateur, que je découvrais au même moment, tombait. Ça prenait tout son sens avec la voix d'un enfant. Dans le fond, ça parle de lui et de ses jours à venir. »

Le débarquement du premier extrait Kamikaze en tête du Palmarès BDS a doublement réjoui Patrice Michaud. « De savoir qu'une phrase de Réjean Ducharme passe dans toutes les radios commerciales, ça me fait un velours », dit-il sur le ton du gamin fier de son coup.

« Que Réjean Ducharme soit un de mes auteurs fétiches, ce serait difficile de dire autrement. C'est Marie-Andrée Beaudet, professeure de littérature à l'Université Laval, qui me l'a fait découvrir. J'en ai vraiment mangé à l'époque. Alors que j'étais en train de faire des ébauches de chansons, au détour d'une lecture, je suis tombé sur cette phrase du Nez qui voque : "L'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque part." Je constate alors que c'est la clef de voûte d'un projet de chanson et que je ne peux pas m'en passer. Et comme j'avais besoin de la phrase entière et que son auteur est vivant, j'ai mis mes culottes et je suis entré en communication avec Gallimard, qui m'a répondu que l'on informerait Réjean Ducharme et qu'on me tiendrait au courant. J'estimais que j'avais 95 pour cent de chances de n'avoir aucune réponse, 2,5 d'avoir un refus (ce qui m'aurait surpris, car un refus, c'est une réponse) et 2,5 d'avoir un go... Ben j'ai eu un go. »

Patrice Michaud avait accompagné sa demande d'un texte exprimant l'important rôle qu'avait joué l'oeuvre de Réjean Ducharme dans sa vie. « C'était sobre mais très franc. Je ne sais pas si cela a fait une différence, Sa réponse a quand même été une grande surprise et un bonheur immense, car les phrases de rechange que j'avais étaient toutes moins bonnes. Alors quand on me dit que cette ligne-là, c'est killer, ça me fait plaisir de répondre que c'est du Réjean Ducharme. »