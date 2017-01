 Un duo de violoncellistes éblouit le jury de Cégep en spectacle 

(Sherbrooke) Vêtus d'un costume sombre et le regard couvert par un masque blanc, Nicolas Routhier et Philippe Tanguay ont volé la vedette lors de la finale locale de Cégep en spectacle, qui se déroulait samedi soir au Cégep de Sherbrooke. Le medley de musique rock qu'ils ont interprété au violoncelle a rapidement conquis la foule, tout comme le jury, qui a remis aux deux étudiants leur laissez-passer pour la finale régionale du concours.

Dans le numéro qui clôturait le spectacle, le duo BowGosses a enchaîné avec fougue quatre grands succès du rock des décennies 1980 et 1990, soit Every Breath You Take (The Police), Welcome to the Jungle (Guns N' Roses), Back in Black (AC/DC) et Smells Like Teen Spirit (Nirvana). Leur performance s'est terminée sous un tonnerre d'applaudissements.

« Je ne m'attendais pas vraiment à ça, je suis un peu sous le choc! On est très contents », mentionnait Nicolas Routhier quelques minutes après que son ami et lui aient été couronnés grands gagnants de la soirée.

« C'est une grosse surprise! », ajoutait Philippe Tanguay.

Routhier et Tanguay se sont rencontrés pour la première fois alors qu'ils faisaient leur entrée à l'école primaire Sacré-Coeur. C'est là qu'est né leur amour pour la musique et qu'ils se sont liés d'amitié.

« On fait de la musique ensemble depuis qu'on est jeunes, depuis qu'on est au primaire en fait, et on a les mêmes goûts musicaux. On aime tous les deux beaucoup le vieux rock », racontait Nicolas Routhier.

Plus récemment, les deux étudiants écoutaient des vidéos de 2CELLOS, un duo de musiciens serbe et croate qui reprennent des chansons rock et populaires au violoncelle, lorsqu'ils ont eu envie d'entamer un projet semblable.

« En voyant 2CELLOS, on s'est dit qu'on pourrait se monter un répertoire, expliquaient les jeunes hommes. Et quand on a entendu parler de Cégep en spectacle, on s'est dit : pourquoi pas? On a fait certaines de leurs chansons et on en a aussi arrangé d'autres. On avait déjà participé à quelques talent shows ensemble, alors ça faisait une belle continuité. »

Grâce à leur victoire de samedi, les BowGosses prendront part à la finale régionale de Cégep en spectacle, qui aura lieu au Cégep de Sherbrooke le 25 mars. S'ils remportent à nouveau les honneurs, ils se dirigeront ensuite à Montréal, au Cégep de Saint-Laurent, pour la finale nationale du 29 avril.

Par ailleurs, la voix de Florence Denis lui a permis de s'emparer de la deuxième place. William Longpré, qui présentait un slam, a quant à lui terminé troisième.