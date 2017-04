Écrire l'hiver au loin

Sa chanson L'hiver québécois évoque tant la neige et le froid qu'on a l'impression qu'elle a été écrite entre vents forts et blanche poudreuse. Pourtant, non. Bertrand Gosselin avait les pieds dans le sable et la mer comme horizon lorsqu'il a composé son texte hivernal.

« Parce qu'elle est belle et que j'ai pour Gilles Vigneault la plus grande admiration. Quel poète! Quel musicien! C'est un grand. Et sa chanson est devenue un hymne québécois. »

« J'étais en Bretagne, en tournée, et j'avais la nostalgie du pays. Jamais je n'échangerais nos hivers contre ceux qu'ils ont en Europe, où on a froid partout. Ici, le temps est sec, on a donc moins froid, malgré les températures bien au-dessous de zéro. L'hiver ici, c'est une saison magnifique, une saison en bleu et blanc, comme je dis souvent aux Européens. Et l'air est si pur, si bon. »

Catherine Durand rigole presque lorsqu'on la sollicite pour une entrevue sur les chansons d'hiver. Pour cette grande amante de l'Islande (une destination qu'elle a découverte bien avant la folie actuelle et où elle a déjà tourné un clip), l'hiver est plus qu'un matériau d'écriture : c'est un état propice à la création.

« L'hiver m'inspire beaucoup plus que l'été, tout simplement parce que, pour être en phase d'écriture, il faut que j'aie envie d'être à l'intérieur, au chaud, dans un cocon. L'automne et l'hiver sont des saisons qui, inévitablement, me forcent à rester un peu plus emmurée, qui me poussent au recueillement et à l'introspection. Mais il y a aussi quelque chose dans l'hiver qui me parle beaucoup. Je suis vraiment une fille de pays froid. »

Pour l'auteure-compositrice-interprète qui trempe plus souvent sa plume dans la mélancolie, la froidure, la neige et les étendues glacées ne pourraient être plus appropriées. « Mes chansons parlent souvent de déchirures, de relations chaotiques. L'hiver, c'est rude et aride, ça rejoint souvent mon propos, cette difficulté des êtres de cohabiter. Et puis il y a tout un vocabulaire associé à l'hiver qui sonne très bien : vent, froid, neige, glace... Ça donne des images très belles, et j'écris beaucoup par images. Le décor est beau, épuré, mais transmet en même temps une poésie plus dure. »

Apparaissant de-ci de-là dans plusieurs de ses chansons (Coeurs migratoires, La musique de ton absence, Mon coeur te portera, Première gelée, Les murs blancs du nord), le vocabulaire hivernal demeure le plus dense dans Le bonheur est parfois maladroit, un duo avec Louis-Jean Cormier sur l'album Coeurs migratoires (2008).

« Il y a un profond mal-être dans les personnages de la chanson. Ils n'arrivent pas à voir le bonheur. Cette maladresse très humaine rend les choses plus difficiles qu'elles le sont. Par la bande, ça traite un peu du suicide. Un des personnages veut empêcher l'autre de poser un geste fatal, lui dit d'attendre à demain, que juillet va revenir en décembre. Ça va finir par aller mieux. Louis-Jean porte en lui une charge émotive exceptionnelle et a tout de suite accepté de faire le duo. »

Une chanson d'hiver préférée? « Surtout des albums et des artistes d'hiver, comme Björk et Emiliana Torrini, deux artistes islandaises. Mais ma chanson fétiche, c'est Winter, de Tori Amos, qui me touche beaucoup et que j'aimerai toujours. » STEVE BERGERON