Au royaume des chansons d'hiver

Steve Bergeron

La Tribune La Tribune (Sherbrooke) Un des fréquents reproches à notre télévision et à notre cinéma, c'est l'absence de l'hiver. En raison des coûts plus élevés (et du « martyre » que cela implique pour les équipes de tournage), nos petit et grand écrans sont peu représentatifs du temps que nous passons chaque année dans les congères. Le défi est beaucoup moins grand pour nos peintres, nos écrivains et nos chansonniers, ces derniers n'ayant besoin que d'une plume, d'une voix et d'une blanche inspiration pour exprimer tout l'amour (ou toute la haine) envers janvier et consorts. Nous vous offrons donc cette semaine une excursion dans nos arpents de neige musicaux, de Vigneault à Vallières.

Agrandir Jacques Julien Fournie

Lorsqu'on remonte à la première génération des chansonniers québécois, soit l'époque des Vigneault, Leclerc, Gauthier, Charlebois et Léveillé, on retrouve un hiver magnifié, formidable, plaqué de grands espaces de blancheur infinie. Mais à mesure que le Québec s'urbanise et que viennent tous les désagréments de l'hiver en ville, la saison froide inspire de moins en moins les auteurs-compositeurs... ou alors elle les incite à exprimer toute leur aversion envers neige, glace et tutti quanti. Aujourd'hui, on chante moins l'hiver, mais on l'utilise métaphoriquement, tantôt pour exprimer un désir de rapprochement ou, au contraire, une séparation, un isolement ou un moment difficile à passer. C'est en gros le portrait que brosse l'écrivain et essayiste Jacques Julien, docteur en littérature, spécialiste de la chanson québécoise, auteur notamment de trois livres portant respectivement sur Robert Charlebois (L'enjeu d'« Ordinaire », 1987), Richard Desjardins (L'activiste enchanteur, 2007) et Leonard Cohen (Seul l'amour, 2014). « Il y a toute une période où l'hiver est une saison importante dans l'imaginaire québécois », rapporte Jacques Julien, rappelant qu'il y a d'abord eu les oeuvres littéraires de Félix Antoine-Savard (Menaud, maître draveur) et d'Alfred DesRochers (L'hymne au vent du Nord) pour exalter le froid, le nord, la vie libre des vastes territoires et la ténacité de l'être humain devant les éléments. Plusieurs peintres et illustrateurs du XIXe siècle ont aussi célébré l'hiver canadien. Leclerc et Vigneault ont été les dignes héritiers de cette époque. « Mais ils ont aussi chanté une réalité qui existait toujours, notamment celle des chantiers forestiers, la trappe, la drave. Quand Vigneault écrit Le nord du nord, Ah! que l'hiver et La Manikoutai, il parle d'activités dont il a été témoin ou qui ont toujours lieu. » « Puis, petit à petit, on voit surgir dans notre chanson les côtés désagréables de l'hiver. La belle image se désagrège. En ville, on perd toute la poésie des grands espaces », constate Jacques Julien, citant Demain l'hiver et Cartier de Charlebois, de même qu'Hiver maudit (J'haïs l'hiver) de Dominique Michel, auxquelles s'ajoute Lit vert de Plume Latraverse. « Il n'y a plus que les chansons tournant autour du hockey qui vont rester positives. » Aujourd'hui, constate-t-il, les chanteurs ont davantage recours à l'hiver sur le plan sentimental. La saison est devenue « émotionnelle ». Jacques Julien cite notamment Isabelle Boulay et sa Chanson pour les mois d'hiver comme exemple d'utilisation de la blanche saison comme prétexte de rapprochement. « Ça se passe en hiver... mais ça se passe dans la maison, toutes portes et fenêtres fermées. L'hiver n'influence pas grand-chose, à part l'impact psychologique.»