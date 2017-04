Pourquoi tu pleures...? : dompter le moins bon côté de soi 

« On oscille toujours entre drame et comédie. S'il n'y avait pas cette soupape, ce serait trop lourd. Le rire est libérateur et bienvenu. »

« Après 24 représentations à Montréal, on a pu le constater, c'est une pièce qui trouve une résonance avec notre époque. La montée de l'intolérance, la tentation de la dictature, l'abus de pouvoir, la bêtise qui s'exprime sur tous les canaux : on vit une période inquiétante. On n'est pas les premiers. J'imagine que ceux qui ont traversé la Première ou la Deuxième Guerre mondiale se sont demandé quelle serait l'issue de tout ça. J'imagine qu'ils ne voyaient pas d'avenir. J'ai quand même l'impression qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer, pour l'avenir du monde. »

Pourquoi tu pleures...? est la dernière création que produisent les Éternels pigistes.

« Ça clôt un cycle. On est à bout de souffle », explique Christian Bégin, l'un des cofondateurs de la compagnie qui a fêté ses 20 ans d'existence en offrant un doublé : La mort des Éternels (écrite par Isabelle Vincent) et Pourquoi tu pleures...?

« Pour La mort des Éternels, on n'a reçu aucune subvention. On a donné 28 représentations sans salaire. On a payé l'équipe qui travaillait avec nous, la location de la salle, mais on n'a pas retiré un sou. Cet état de grande précarité, on n'a plus envie de le vivre à l'âge qu'on a, après 20 ans à faire rouler cette compagnie. On n'a plus l'énergie de reprendre chaque fois le bâton du pèlerin. »

Pourquoi tu pleures...? a été montée, elle, de concert avec le TNM.

« On a demandé à Lorraine Pintal si elle souhaitait produire notre projet. Elle a embarqué. C'était un contexte de création formidable. »

Si d'autres compagnies font de même dans l'avenir, les Éternels pourraient signer d'autres productions. Sinon, ils ne se lanceront pas. Aussi simple que ça.

« Mais je vais quand même continuer à écrire. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. »