 Bris de conduite d'eau à la Petite Boîte noire 

« On commence à être habitué avec les mois de janvier! Ça devient presque une tradition! » de lancer en riant le directeur artistique Philibert Bélanger, en souvenir de l'incendie qui avait réduit la salle en cendres le 16 janvier 2015.

Mais cette fois, les dommages sont minimes et devraient être vite nettoyés. Le spectacle de samedi soir du Gypsy Soul Band est toujours au calendrier.

« La tuyauterie a éclaté à cause du froid dans un local au-dessus du nôtre et cela a coulé dans la bâtisse », résume Philibert Bélanger. « On se souhaite quand même une bonne année 2017! »

Il y a deux ans, un incendie avait complètement détruit l'édifice abritant la salle de spectacles, rue Wellington Sud. Celle-ci rouvrait ses portes en août de la même année, dans le bâtiment actuel, rue Meadow. En octobre suivant, un nouvel incendie endommageait sérieusement l'édifice, mais en épargnant cette fois la salle de spectacles.