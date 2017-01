Rétrospective photos de 2016

(SHERBROOKE) Sur le terrain, nos photographes savent se faire discrets, mais efficaces (et charmants) tout en saisissant ce moment, cette émotion, cette action qui résumera une autre page de la petite ou de la grande histoire.

Dans nos pages et sur toutes nos plates-formes, leurs images viennent livrer une part de votre actualité, votre quotidien, votre vie. On profite de ce passage à une nouvelle année pour souligner leur travail, le partager avec vous et vous rappeler quelques moments forts de 2016. Dont ces JOLIS portraits...

Mademoiselle Gref

Après avoir appris qu'elle souffrait d'insuffisance rénale chronique en phase terminale, Janie Boulianne-Gref - à croire que son nom était prédestiné! - est aujourd'hui en attente d'une greffe qui pourrait lui permettre de cesser ses traitements de dialyse. Sur cette photo, sa grande beauté nous fait presque oublier l'abord vasculaire central qu'elle porte en permanence, permettant aux infirmières de brancher son corps à une machine pour qu'un rein artificiel filtre son sang.