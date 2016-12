 Rare occasion de swinguer avec La Volée d'castors 

Le porte-parole de la formation néo-trad, Mathieu Lacas, est catégorique, La Volée d'castors est toujours dans la mêlée. Mais elle a déjà été plus active. Depuis 2011, les membres du groupe ont choisi de mettre fin aux tournées enrichissantes en expériences, mais pas toujours en argent sonnant, au profit d'emplois plus lucratifs.

« On a beaucoup voyagé, on est content de ce qu'on a vécu, mais ça coûte quand même cher et avec les subventions qui diminuaient, ça devenait plus difficile de continuer. On s'est tous trouvé des emplois et on joue sur une base plus occasionnelle », raconte le violoniste.

Les auteurs des albums traditionnels de l'année en 2001, 2007 et 2011 donnent moins d'une dizaine de spectacles par année. L'éloignement du chanteur, Sébastien Parent, qui s'est installé à La Tuque, en Mauricie, y est pour quelque chose.

Normalement, le temps des Fêtes est une période faste pour les spécialistes de la musique néo-trad, mais pas cette année. En fait, les amateurs du groupe n'ont qu'une seule chance de le voir sur scène pendant tout le mois de décembre et c'est le 30. La Volée sera alors du côté d'Ham-Nord, au Centre-du-Québec, pour l'imposante Soirée de l'Avant-Veille. Un rassemblement où les gens fêtent comme s'il n'y avait pas de lendemain.

« On y est allé il y a quelques années avec La Cantinière et on voulait y retourner. C'est spécial ce qui se passe là-bas. Chose certaine, il faudra réserver les billets, c'est toujours bien plein et il y a déjà beaucoup des gens qui nous suivent qui s'informent », témoigne Lacas.

Une belle réunion

La soirée du 30 décembre aura une saveur spéciale pour les amateurs de La Volée d'castors, mais aussi pour les musiciens qui n'ont pas eu l'occasion de jouer ensemble depuis plusieurs semaines. Ils interpréteront des chansons de leurs sept albums, en pigeant davantage dans celui du temps des Fêtes. Ils revisiteront également Le Retour, leur dernier disque, en plus de prendre des demandes spéciales.

« Nous sommes avant tout un groupe d'amis, c'est toujours très plaisant de se retrouver tous ensemble », dit le musicien.

Il faut donc s'attendre à un concert festif et haut en couleur où régneront la bonne humeur et la complicité. Si certains craignent que les musiciens multiplient les fausses notes par manque d'occasions d'arrimer leurs mélodies, qu'ils se rassurent.

« Depuis 1992 qu'on joue ensemble, c'est un peu comme le vélo, ça ne se perd pas. Nous avons beaucoup d'expérience et nous sommes de très bons musiciens. Trois d'entre nous jouent aussi avec La Cantinière sur une base plus régulière. Ce n'est donc pas trop inquiétant », mentionne le violoniste.

La Volée d'castors sera accompagnée sur scène des Campagnards, ainsi que de La Grande déraille. Il s'agit de la 10e présentation de la Soirée de l'Avant-Veille, devenue incontournable dans la région.