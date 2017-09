Wilfrid, le nouveau resto-bar

Avant d'accueillir leur nouveau locataire, les propriétaires, André Lapointe, Gilles Lapointe et Marco Duhamel, ont investi plus de 200 000 $ en rénovation.

« On a tout refait. Les couvre-planchers, les murs extérieurs, la plomberie et l'électricité. On a aussi des équipements neufs dans la cuisine. Ç'a été de l'ouvrage, mais on est pas mal fiers », confie André Lapointe.

C'est un jeune entrepreneur de 22 ans, originaire de la Beauce, qui sera à la tête de l'équipe du Wilfrid Resto-Pub. « Je suis jeune, mais je suis dans la restauration depuis toujours, car mon père est restaurateur. On servira des déjeuners standard, des dîners et des soupers et le soir, le restaurant se transformera en bar à chansonniers », explique Maxime Racine, précisant que le menu du dîner et du souper sera de style brasserie avec, notamment, des steaks, du poisson, des fruits de mer et des pâtes.

Le Wilfrid Resto-Pub a déjà son chef et sa gérante, mais est toujours en période d'embauche. Le nouveau restaurant comptera 190 places assises à l'intérieur et 120 sur la terrasse qui sera inaugurée l'an prochain.

Rappelons que la compagnie à numéro 9347-6521 Québec inc., détenue par André Lapointe, Gilles Lapointe et Marco Duhamel, a acquis l'immeuble hébergeant la Casa du Spaghetti, auparavant détenu par Yvon Lequin, en octobre pour une somme de 725 000 $. La Casa du Spaghetti avait alors poursuivi ses activités pendant que les nouveaux propriétaires étaient en pourparlers avec de nouveaux locataires potentiels. La Casa du Spaghetti a finalement fermé ses portes en juillet dernier.