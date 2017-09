 Les finalistes du Gala mérite coopératif sont dévoilées 

« La coopération, c'est une façon de faire les choses qui est résolument tournée vers sa mission. Je n'en connais pas des coopératives qui ne connaissent pas leur mission et qui n'y réfèrent pas tout le temps. J'ai déjà entendu en entreprise : la mission, on y reviendra quand on aura de l'argent. Je crois qu'on doit faire le contraire et partir de la mission pour bâtir un modèle d'affaires », note le président d'honneur qui croit que la mission d'un organisme donne un sens à son existence.

« Cette recherche de sens doit toujours être là. Et je ne connais pas non plus de coopératives qui ne partent pas de besoins réels. On n'est pas aux Dragons où certains se présentent en disant qu'ils ont eu un flash et pensent qu'ils pourront faire de l'argent avec ce flash. Je ne dis pas que cette façon de faire n'est pas bonne, mais la coopérative, ce n'est pas un flash, c'est une réponse à un besoin et les gens qui y adhèrent ne cherchent pas le meilleur salaire, mais un sens », ajoute M. Fouquet.

Six mérites coopératifs seront remis lors de cette soirée qui sera animée par Danielle Berthold. Les coopératives finalistes sont CIGN-96, 7 FM la radio coopérative de Coaticook, la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Granit, la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska, la Coop Pré-Vert, la Coopérative d'habitation la Rive Gauche, la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, la Maison de la coopérative de l'Estrie et le Complexe familial coopératif - coopérative de solidarité. Le prix de la personnalité coopérative de la région sera aussi attribué lors de ce gala bisannuel.

Les gagnants, déterminés par un jury de sélection présidé par Maurice Cloutier, rédacteur en chef de La Tribune et de La Voix de l'Est, se verront remettre un trophée Claude pour souligner leurs efforts. « L'unique fait d'être candidats pour un de ces prix est une belle vitrine pour les coopératives et une belle réussite en soi », a souligné le président du jury.

Le dévoilement des coopératives en nomination a été fait lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de la coopérative du CPE le Bilboquet qui célèbre cette année ses 35 ans d'existence. La nouvelle directrice régionale de la CDRQ, Hélène Turcotte, a été présentée aux membres du mouvement coopératif présents pour l'occasion.