Des « Sherby dollars » pour stimuler l'achat local

La campagne, qui sera lancée avant la période des Fêtes, est menée par l'Organisme de développement des affaires commerciales et économiques dans la région de Sherbrooke (ODACE), en collaboration avec l'entreprise Gestion Marketing Plus.

« Les commerces locaux qui font face à des défis de taille qui menacent l'existence de plusieurs. Les achats sur internet et dans les mégacentres commerciaux drainent une part de plus en plus importante des ventes au détriment des commerces de propriété locale. En 2016, les Canadiens ont dépensé plus de 44 milliards de dollars chaque mois pour des achats sur internet. Et ce n'est qu'un début. Les ventes en ligne croissent à une cadence d'environ 15 % par année. Le seul cas d'Amazon est éloquent alors que ses ventes sont passées de 16 milliards à 80 milliards depuis sept ans », indique Patrick Pinard, de la Boucherie Clément Jacques, également président d'ODACE.

Une cinquantaine d'entreprises ont pour le moment confirmé leur participation.

Les dollars sherbrookois seront distribués dans un guide imprimé à 50 000 copies afin de rejoindre quelque 100 000 consommateurs de la région. « Les gens pourront couper des 5 $, 10 $ et amener cela dans les commerces », note René Marchand, chargé de projet chez Gestion Marketing Plus.

Pierre Bolduc, président de l'Écoloboutique, raconte avoir senti l'effet de l'ouverture d'Avril récemment sur son commerce. En raison de la vente en vrac, M. Bolduc ne voulait pas nécessairement se lancer dans la vente en ligne. La tendance lourde l'a toutefois fait changer d'avis, notamment pour certains types de produits.

« On s'en va vers ça, on est à construire notre boutique en ligne », souligne-t-il.