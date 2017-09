 Le Provigo de Galt Ouest renaîtra « très bientôt » 

(SHERBROOKE) L'ouverture de l'épicerie Provigo du quartier universitaire serait imminente. Le commerce de la rue Galt Ouest théâtre d'un incendie il y a un an va renaître « très bientôt ».

C'est la seule indication que donne la propriétaire Liette Fauteux, lorsque jointe à ce sujet par La Tribune. Du côté des relations publiques de Provigo on n'avance pas de date non plus. En juin, Mme Fauteux mentionnait à La Tribune que l'ouverture n'aurait pas lieu avant la fin de l'été qui se termine ce vendredi.

Rappelons que le commerce a été la proie des flammes en juillet 2016. Des travaux d'asphaltage dans le stationnement de l'épicerie sont à l'origine de l'incendie du commerce de la rue Galt Ouest. Les dommages ont été évalués à près de deux millions de dollars.

Le commerce tant attendu reprendra donc vie après la rentrée universitaire.