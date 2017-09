Les affaires express

L'inflation annuelle canadienne a continué d'accélérer le mois dernier, obtenant un coup de pouce de la hausse des prix de l'essence, des hôtels et des billets d'avion. L'inflation a atteint 1,4 % en août, a indiqué vendredi Statistique Canada, en hausse par rapport à celle de 1,2 % observée en juillet. Elle s'était établie en juin à 1,0 %, ce qui constituait un creux de deux ans. La lecture d'août signale que l'inflation se rapproche de la cible idéale de 2,0 % préconisée par la Banque du Canada, et semble appuyer les prédictions de la banque centrale voulant que la faiblesse de l'inflation soit essentiellement temporaire. La Presse canadienne

Après des représentants des États du Kansas et de la Virginie-Occidentale le mois dernier, deux sénateurs du Connecticut et un membre de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre cette semaine au secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, ainsi qu'au représentant au Commerce, Robert Lighthizer. S'ils ne s'opposent pas aux moyens visant à ce que le «terrain de jeu» soit le même pour tous, les signataires rappellent que de nombreux travailleurs américains sont mis à contribution dans le programme de la CSeries.

À quelques jours d'une décision du département américain du Commerce, pas moins de 10 sénateurs et membres de la Chambre des représentants ont jusqu'ici rappelé à Washington de ne pas négliger les retombées économiques générées par Bombardier au sud de la frontière. L'avionneur québécois saura mardi si l'administration Trump imposera ou non des droits compensatoires préliminaires à l'endroit de la CSeries dans la foulée de la plainte déposée par Boeing au printemps.

Un groupe représentant des franchisés mécontents de la chaîne de cafés Tim Hortons a indiqué vendredi que ses membres du conseil d'administration avaient été accusés par l'entreprise d'avoir aidé à couler de l'information confidentielle. Selon la Great White North Franchisee Association, ses membres du conseil ont reçu des avis de défaut. Dans une lettre à l'entreprise affichée sur le site web de l'association, son président, David Hughes, a rejeté les allégations et accuse plutôt la société de tenter de faire de l'intimidation et d'interférer avec ses droits.

M. Hughes a en outre menacé d'entreprendre des actions en justice puisque la société «interfère avec le droit des franchisés de s'associer en plus de pénaliser, directement ou indirectement, et de menacer les franchisés qui ont choisi de s'associer». Tim Hortons n'était pas immédiatement en mesure de commenter la situation. L'association des franchisés mécontents a pris forme en mars, alors que plusieurs de ses membres se plaignaient des décisions prises par la société mère pour soutirer plus de profits des mains de ses franchisés. La Presse canadienne