Un salon essentiel... même à l'ère numérique

L'homme d'affaires et bâtisseur Gilles Pansera, dont le nom est étroitement lié à des fleurons industriels québécois tels que Tafisa, Bestar, Industries Mégantic, Masonite et Panolite, croit que oui.

Celui qui agit comme président d'honneur du 16e Salon industriel de l'Estrie, qui s'est ouvert mercredi au Centre de foires de Sherbrooke, va même plus loin. Il croit que ces salons auront toujours leur raison d'être, ne serait-ce que sur le plan humain.

« J'ai dû visiter des centaines de salons industriels à travers le monde et il n'y a pas un salon où je suis reparti sans avoir appris quelque chose ou rencontré quelqu'un avec qui je n'ai pas fait affaire par la suite », a relaté Gilles Pansera mercredi lors de l'ouverture du salon auquel participent plus de 125 exposants issus de tous les secteurs industriels de la région.

Même si Bestar vend aujourd'hui plus de 85 % de ses meubles à assembler par le biais d'internet, Gilles Pansera continue de croire à la raison d'être des salons industriels. « Il ne faut jamais oublier qu'être en affaires, c'est aussi une question de maillage et de réseautage. Et c'est ce que permettent les salons. Malgré l'évolution phénoménale des moyens de communication, il n'y a rien, à mon avis, qui ne pourra jamais remplacer les relations et les contacts sur le plan humain. »

Le mythe des robots

En tant que président de la Chambre de commerce de Sherbrooke, Claude Denis souscrit aux propos de Gilles Pansera. En plus d'avoir réservé son propre kiosque pour son entreprise Électro-5, M. Denis a profité de l'ouverture du salon pour lancer quelques messages aux industriels de la région ainsi qu'au gouvernement fédéral.