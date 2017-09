Coop d'Alentour double sa superficie de vente

(SHERBROOKE) L'offre d'aliments biologiques et santé s'agrandit encore à Sherbrooke avec l'ouverture du nouveau magasin de la Coopérative d'Alentour dans le secteur du Carrefour de l'Estrie.

Avec ses 1115 mètres carrés. (12 000 pieds carrés) le commerce a doublé sa superficie comparativement à son ancien local situé sur le boulevard Industriel.

L'investissement pour l'aménagement dans l'édifice du Momo Sport, sur la rue Jean-Paul Perrault, dépasse les trois millions $. Au total, l'entreprise comptant 21 000 membres, donne du travail à 150 personnes.

Pour le magasin, on a engagé 15 personnes de plus pour un total de 45 employés, a indiqué jeudi, lors de l'ouverture officielle, Réal Desautels, directeur général de la Coop.

Cette ouverture survient quelques semaines après celle du magasin Avril, non loin de là à l'intersection de la rue King Ouest et de l'autoroute 410. Pour M. Desautels, cela illustre la place toujours plus grande pour les produits biologiques dans les paniers d'épicerie des consommateurs.

«La hausse de la demande des produits biologiques est fulgurante depuis quelques années», explique-t-il.

«On parle d'une augmentation de 10 à 11 pour cent par année, comparativement à un pour cent pour l'épicerie traditionnelle.»

La Coopérative d'Alentour entend se démarquer de la concurrence par son approche personnalisée, le service à la clientèle et l'offre de produits régionaux, entre autres, ajoute-t-il.

En janvier dernier, la Coopérative d'Alentour annonçait qu'elle relocalisait son épicerie santé dans une toute nouvelle bâtisse deux fois plus grande érigée spécialement pour ses besoins. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les travaux de construction ont avancé très rapidement. Désormais située face au Carrefour de l'Estrie, la Coop d'Alentour se rapproche de la très grande majorité de ses membres, tout en ne s'éloignant que peu de sa clientèle de St-Élie/Rock Forest et en demeurant facilement accessible pour ses membres de l'extérieur de Sherbrooke, mentionne Josée Lange, présidente du conseil d'administration.