Le Pionnier remporte le Caseus d'or 2017

(Racine) La fromagerie Nouvelle-France de Racine s'est une fois de plus démarquée en remportant le Caseus d'or 2017 dans le cadre du 19e concours annuel Sélection Caseus. Son fromage Le Pionnier, réalisé conjointement avec la fromagerie du Presbytère, de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, s'est en effet mérité la plus haute distinction en mettant la main sur le prix du meilleur fromage du Québec toutes catégories confondues.

Le produit des deux fromageries s'est également démarqué comme meilleur fromage au lait cru.

Le Pionnier est un fromage conçu avec du lait de vache et de brebis provenant des troupeaux de la bergerie Nouvelle France et de la ferme Louis d'Or nourris de pâturages et de foin sec. Il est affiné entre 10 et 12 mois.

«Je rêvais de ce fromage et grâce à l'appui de Jean Morin de la fromagerie du Presbytère, il s'est concrétisé. J'ai toujours pensé qu'un fromage en grosse meule et fabriqué avec deux laits ferait le meilleur fromage du monde. Le lait utilisé provient d'animaux nourris au foin sec et c'est le nec plus ultra de notre matière première», déclare Marie-Chantal Houde de la fromagerie Nouvelle-France, visiblement très heureuse.

La fromagerie Nouvelle-France servait justement son fromage primé, mercredi soir, dans le cadre d'un 5 à 7 de la rentrée automnale organisé par Dobson-Lagassé et Sherbrooke Innopole. L'entreprise est d'ailleurs membre du Réseau de soutien aux entrepreneurs du Centre d'entrepreneuriat Dobson-Lagassé de l'Université Bishop de Lennoxville.

C'est la troisième fois qu'un produit de la fromagerie Nouvelle-France mérite le Caseus d'or. Le Zacharie Cloutier a retenu l'attention à deux reprises en 2011 et 2014.

Soulignons que le Caseus d'argent 2017 revient au Chemin Hatley de la fromagerie La Station de Compton. Le fromage La Religieuse et le fromage vieilli Louis d'Or, fabriqués tous deux par la fromagerie du Presbytère, reçoivent respectivement le Caseus de bronze et le Caseus Longaevi.