Gestion Pro-Diesel s'installe dans le Parc de la 55

(Windsor) Gestion Pro-Diesel s'installe dans le Parc d'affaires de la 55 et devient la première entreprise à annoncer sa venue dans le secteur industriel du développement municipal. Les travaux de construction de la bâtisse sur le terrain d'une superficie de plus de 50 000 pieds carrés devraient débuter au printemps 2018.

Philippe Adam, propriétaire de la compagnie qui oeuvre dans l'entretien et la réparation de moteurs diésels, a été séduit par le positionnement géographique et la proximité des grands axes routiers qu'offre le parc d'affaires de Windsor.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, se réjouit qu'une entreprise comme Gestion Pro-Diesel choisisse de s'établir à Windsor. « C'est une entreprise de l'extérieur qui choisit notre ville pour investir 425 000 $ et créer au départ trois nouveaux emplois. C'est encourageant puisque le Parc d'affaires de la 55 est issu de la volonté du conseil municipal de poursuivre la diversification économique de la ville ».

Gestion Pro-Diésel serait une des entreprises qui confirmeraient sa venue d'ici la fin du mois de septembre, date à laquelle la municipalité procédera à l'inauguration officielle du parc d'affaires.

« Des pourparlers sont en cours avec quelques autres clients. Il est possible que des annonces surviennent d'ici peu », mentionne Yvon Paquin, président du Comité de développement économique de la ville de Windsor.

Selon Alain Gamache, responsable du développement économique de la ville de Windsor, les négociations avec les entreprises sont très sérieuses. « On a une belle réponse des gens qui sont approchés pour venir s'établir dans notre parc d'affaires qui comprend plus de 600 000 pieds carrés en vitrine autoroutière. La notion d'offrir le volet commercial et industriel attire les investisseurs qui nous considèrent innovateurs et originaux dans notre approche ».

L'annonce de Gestion Pro-Diesel survient un mois après la conclusion des travaux de construction des infrastructures de la phase 2 du parc d'affaires et près d'un an après la vente de presque la totalité du secteur commercial au Groupe Laroche.