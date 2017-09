Cascades inaugure une usine des plus performantes

(SHERBROOKE) L'usine d'emballage de carton ondulé de la compagnie Cascades à Drummondville figure parmi les plus performantes de sa catégorie.

Après un investissement de 26,4 M$, un agrandissement d'une superficie totale de 4180 mètres carrés (45 000 pieds carrés) a été réalisé. Il a notamment permis l'installation d'une nouvelle onduleuse. Les nouveaux équipements ont été mis en service au début 2016.

La période de rodage est complétée et on a pu procéder mardi à son inauguration officielle. L'usine produit des boîtes de carton destinées à emballer des produits fabriqués au Québec et aux États-Unis, notamment des produits d'alimentation, note un communiqué de presse.

Le projet s'est matérialisé par un prêt de 6 M$ d'Investissement Québec, souligne l'entreprise.

Cette inauguration s'est effectuée notamment en présence de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, du ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Laurent Lessard, du maire de Drummondville, Alexandre Cusson, de clients, de fournisseurs et d'employés de Cascades.

« L'agrandissement de Drummondville est un résultat concret de l'offensive de modernisation de nos équipements entamée il y a quelques années », explique Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« En investissant dans une technologie moderne et performante comme celle déployée à Drummondville, l'entreprise consolide non seulement les 214 emplois de l'usine, mais également sa position de chef de file de l'emballage carton-caisse au Canada et dans le nord-est des États-Unis. »

Les nouveaux équipements permettent de produire des emballages de meilleure qualité et donnent une efficacité et une flexibilité accrue pour servir les clients, assure le président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, Charles Malo.

« Additionné à l'achat ou à la construction de nouvelles usines au Connecticut et au New Jersey, cet investissement démontre l'intention de Cascades de poursuivre sa croissance et de gagner des parts de marché », dit-il.