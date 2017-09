Cure de rajeunissement majeure aux Promenades King

Les travaux changeront de façon importante l'apparence du «premier centre commercial de Sherbrooke». Ils débuteront dans les prochains jours pour s'échelonner sur plusieurs semaines, précise-t-on.

Le projet prévoit de repeindre les façades, de changer certaines parties du revêtement extérieur, de modifier l'éclairage adjacent aux commerces, de refaire les trottoirs et d'ajouter des îlots de verdure et des plantations.

Une nouvelle enseigne sur socle fera son apparition près de la rue King Ouest afin d'améliorer l'aspect visuel, note un communiqué de presse. Des nouveaux bancs et bacs à fleurs ont déjà été installés durant l'été.

Immex mentionne que depuis près de soixante ans, les Promenades King sont bien implantées dans la vie des Sherbrookois. Situé au coeur de la rue King Ouest, le centre commercial offre plus de 150 000 pieds carrés de superficie et peut accueillir plus de cinq cent voitures dans son stationnement.

«Nous offrons des sites de qualité à nos locataires et nous souhaitons amener les Promenades King au même niveau que nos autres projets», explique Sébastien Morin, vice-président d'Immex Société Immobilière.

«Il est important pour nous de commencer les travaux dès cet automne afin de répondre au besoin de nos locataires et de leur clientèle.»