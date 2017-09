Kruger: 52 M$ pour changer la vocation de l'usine

L'entreprise prévoit investir 47,5 millions $ pour moderniser ses installations de l'arrondissement de Brompton. Elle injestera aussi 4,8 millions dans sa centrale de cogénération à la biomasse du même secteur.

La nouvelle entité des Papiers de spécialité de Kruger répondra à la forte demande en raison des changements pour les emballages écologiques et la popularité grandissante du commerce en ligne.

L'usine produira des papiers pour emballages alimentaires, les produits d'étiquetage (papier siliconé) et le papier couché pour impression numérique sur presses à jet d'encre qui permettent notamment d'imprimer des catalogues et circulaires à grand tirage avec personnalisation pour le publipostage ciblé.

Au terme du projet, l'usine de Brompton aura cessé complètement la production de 200 000 tonnes par année de papier journal et se consacrera exclusivement aux nouveaux produits de spécialité.

Kruger annonce un investissement total de 377,6 M $ pour la diversification des activités de ses usines de Brompton et Wayagamack.

Réalisé avec la participation du gouvernement du Québec, ce projet majeur contribuera au maintien de plus de 500 emplois en Mauricie et en Estrie, annonce un communiqué de presse diffusé vendredi avant-midi.

Kruger et le gouvernement du Québec ont conclu un partenariat en vertu duquel Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement, accorde des prêts et une garantie de prêt totalisant 59,8 millions $, et acquiert une prise de participation de 37,5 %, soit 44,6 millions $, dans la nouvelle entité Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C. Celle-ci regroupe les actifs des usines de Brompton et Wayagamack, ainsi que la Centrale de cogénération à la biomasse adjacente à l'usine de Brompton.

Pour réaliser ce projet de diversification, Papiers de spécialité Kruger Holding S.EC. investira 107,5 millions $ au cours des trois prochaines années pour permettre aux usines de Brompton et Wayagamack de réduire graduellement la production de certains produits en décroissance, tels que le papier journal et le papier pour magazines, tout en accédant à de nouveaux marchés en croissance à travers le monde, ajoute-t-on.