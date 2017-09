Le magasin Avril ouvre ses portes

(Sherbrooke) Le Complexe de la santé prend tranquillement vie à l'intersection de la rue King Ouest et de l'autoroute 410 : le supermarché Avril a ouvert jeudi, alors que la Clinique médicale Plateau Marquette et quelques autres bureaux ont ouvert leurs portes mardi.

L'imposant chantier du Complexe de la santé est toutefois loin d'être terminé, et les bureaux ouverts et aménagés côtoient les locaux encore en construction. De nombreux travailleurs de la construction sont encore sur place, d'ailleurs, afin de terminer le projet. À l'extérieur du bâtiment, la signalisation est encore déficiente, notamment pour trouver l'entrée principale qui mène à la clinique et aux autres bureaux ouverts. Les travailleurs de la construction servent de guides aux patients qui cherchent leur chemin.

La chaîne de supermarchés santé Avril a ouvert à Sherbrooke les portes de sa septième succursale au Québec. Avec un investissement de quatre millions de dollars, ce sont 80 nouveaux emplois qui sont ainsi créés à Sherbrooke, ce qui porte à plus de 600 le nombre de personnes travaillant pour l'entreprise dans l'ensemble de ses magasins dont le son siège social est situé à Granby.

« Nous nous démarquons par notre service à la clientèle et notre offre de produits biologiques et locaux », soutient Sylvie Senay, fondatrice et copropriétaire de la chaîne avec son mari Rolland Tanguay.

Ce magasin rassemble sous un même toit des produits d'épicerie biologiques et naturels, d'épicerie fine et du terroir, des produits sans gluten et sans allergènes, des fruits et légumes certifiés bios, des suppléments, des vitamines et des cosmétiques bios et naturels. On y trouve également un espace restauration, le Avril Café.

« Nous voulons tous vivre en santé longtemps et une bonne alimentation est la base. C'est la mission qu'Avril s'est donnée : rendre les produits bios et naturels accessibles pour une qualité de vie et un mode de vie sain », ajoute Mme Senay.

Quant à la la Clinique médicale Plateau Marquette, elle a ouvert ses portes comme prévu mardi matin après un déménagement qui s'est étiré sur quatre jours. Tout s'est bien passé et ceux des 30 000 patients inscrits qui avaient un rendez-vous ont pu rencontrer leur médecin comme prévu, bien que le volume d'appels ait été très élevé en début de semaine.

La clinique compte sur l'arrivée de plusieurs nouveaux médecins dans ses rangs : les médecins de famille Gabriel Bordeleau, François Roy, Julie Langlois, Gaétan Vinette, Michael Longval, Lise Lalonde, Richard Pérusse, ainsi que Daniel Minier, dermatologue.