Un premier food truck à Sherbrooke

Rappelons que la Ville de Sherbrooke a adopté un règlement autorisant la présence de camions de cuisine de rue sur son territoire en décembre 2016. Un maximum de trois permis pouvait être délivré pour la première année, mais la Ville n'avait reçu aucune candidature lors de la période prévue pour le dépôt de ces dernières.

« On travaille depuis plusieurs mois sur notre projet de food truck, mais le camion est prêt seulement depuis fin juillet », explique Vincent Le Dorze Cloutier, qui est copropriétaire de l'entreprise sherbrookoise Deux Caribous à la maison avec Alexandre Dufresne-Latendresse.

Le projet de camion de rue a nécessité un investissement de 100 000 $ et les entrepreneurs ont également investi 50 000 $ dans la rénovation de leur cuisine de fabrication, qui existe depuis 2015.

Le camion de cuisine de rue Deux Caribous sera au parc Jacques-Cartier sur le bord de l'eau, dans le stationnement à proximité de l'école de ski nautique Jean-Perreault, jusqu'au 31 octobre.

« On sera là les vendredis pour commencer et si la réponse est bonne, on y sera aussi les jeudis, toujours de midi jusqu'en début de soirée », note Vincent Le Dorze Cloutier, ajoutant que le camion devait effectuer une première sortie « non officielle » vendredi dernier pour tester son menu.

Le food truck Deux Caribous sera également chez Union Libre Cidre et Vins, une cidrerie de Dunham, toutes les fins de semaine (samedi et dimanche) de beau temps jusqu'à la fin de la saison.

Le camion de cuisine de rue Deux Caribous est aussi disponible lors d'événements à Sherbrooke ou dans les environs sur réservation. Les déplacements du camion seront indiqués sur la page Facebook des Deux Caribous.

La présence de camions de cuisine de rue est déjà permise à Montréal, Granby, Drummondville, Lévis et Québec.

Les pompiers de Sherbrooke ont leur camion de cuisine de rue. Par contre, ce camion sert uniquement dans des événements privés et n'a pas de permis pour s'installer sur la voie publique. Il a entre autres été installé lors des tailgates du Vert & Or et au Festival du bacon. Le règlement de la Ville permet toujours l'utilisation du camion de cuisine de rue dans ce contexte.