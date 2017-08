Le IGA de Coaticook fête son agrandissement

(Coaticook) Le supermarché IGA de Coaticook a célébré en grand son agrandissement, mercredi soir. Pour l'occasion, plus de 200 clients sont venus découvrir les nouveautés qui ont coûté un peu plus de sept millions de dollars.

Le propriétaire de l'établissement, Dominic Arsenault, est bien fier du vent de fraîcheur apporté à son épicerie. « Ce qui est nouveau, c'est l'ambiance, le look et le décor. La boulangerie est un département qu'on a agrandi. De plus, on a développé le prêt-à-manger. On a de l'espace et de bons équipements. La sandwicherie et le comptoir à sushis vont bien également », a commenté M. Arsenault durant l'événement.

Les services de viandes, de charcuteries et de fromages ont aussi été modernisés.

Les gens de Coaticook pourront maintenant commander leur épicerie sur internet et passer à un point de cueillette, sans même avoir à sortir de la voiture.

« Le click and collect est l'avenir, affirme M. Arsenault. Partout aux États-Unis, ça fonctionne super bien. Tout est fonctionnel. Les gens sont prêts pour ça. Présentement, il n'y a que sept ou huit IGA qui offrent ce service », continue-t-il.

Le IGA de Coaticook était fermé mercredi soir. Par contre, les Coaticookois pouvaient aller visiter leur nouveau marché. Plusieurs bouchées étaient proposées gratuitement aux visiteurs. L'Harmonie de Coaticook a assuré la musique pour la soirée.

« La réponse est super bonne, s'est réjoui M. Arsenault. Les clients attendaient le projet. Aujourd'hui, on souligne la fin des travaux. On s'est mis beaux et on a chaussé nos souliers de danse pour que tout le monde puisse voir les changements. »

Le supermarché IGA de Coaticook emploie environ 140 employés. Le propriétaire pourrait éventuellement embaucher une vingtaine de personnes supplémentaire, selon le chiffre d'affaires.