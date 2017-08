L'Express passe à des mains locales

(SHERBROOKE) Les deux éditions de l'hebdomadaire L'Express de Drummondville, soit celles du mercredi et du week-end, ainsi que son site web, ont été vendus à un groupe d'investisseurs de la région.

Ce groupe a à sa tête Dave Beaunoyer qui agira à titre de président ainsi que des investisseurs connus dans la région. La transaction est annoncée comme une « bonne nouvelle dans le domaine de l'information ».

C'est au terme d'une transaction conclue avec TC Media, le secteur des médias de Transcontinental Inc., que L'Express redevient une entreprise de la région, mentionne un communiqué de presse. Le montant de la vente n'a pas été dévoilé.

Rappelons que la compagnie Transcontinental avait mis en vente ses journaux locaux et régionaux au Québec et en Ontario en avril dernier. Pas moins de 93 publications étaient visées.

« Depuis plus de 35 ans, nos journaux locaux appartenaient à de grands groupes de presse. Maintenant, toutes nos opérations se feront à Drummondville », a souligné M. Beaunoyer.

« Nous croyons fermement que le succès des journaux locaux passe par une gestion 100 % locale et par une salle de nouvelles axée totalement sur ce qui se passe dans notre région. Au cours des prochaines semaines, nous recentrerons nos actions et notre offre. Ce sera fait avec et pour les 125 000 résidents de notre MRC. »

La transaction des deux éditions de L'Express vient consolider les 25 emplois existants. S'ajoutera une équipe de quatre graphistes. Le projet permettra également la création de nouveaux emplois.