 Lac-Mégantic : Masonite inaugure des investissements de 10 M $ 

Le fabricant de contreplaqué pour portes et dérivés a optimisé ses procédés en construisant deux lignes de pressage directement dans l'entrepôt de Logi-Bel, dans le parc industriel de Lac-Mégantic, où sa matière première arrive par train en provenance du Montana aux États-Unis.

« En novembre dernier, c'était un entrepôt ici », relate fièrement le directeur général de l'usine, Daniel Hamann, en montrant l'espace de 50 000 pieds carrés obtenu en location à long terme où s'activent quelques dizaines de travailleurs en ce lundi après-midi. « On est parti d'une coquille vide pour en faire une usine. »

Aujourd'hui, les panneaux de HDF (High Density Fiberboard) sont plaqués et découpés sur place avant d'être acheminés aux clients, sur deux lignes de productions hautement automatisées.

En plus du gain de temps et d'efficacité, cela évite le transport quotidien par camion de 6000 à 7000 panneaux vers l'usine de la rue Notre-Dame, au centre-ville, soit un va-et-vient de trois à quatre camions par jour pour cette seule étape des opérations de Masonite.

« L'espace libéré à l'usine principale nous a permis d'intégrer deux nouveaux types de production qu'on n'avait pas avant, ajoute M. Hamann. Ce sont des espaces stratégiques qu'on n'aurait pas eus autrement. »

Au final depuis 2014, Masonite aura investi quelque 10 millions $ dans ce projet d'optimisation, de modernisation et de diversification de sa division Industrie manufacturière Mégantic, acquise en 1998.

« On a consolidé les 120 emplois existants et en entrant dans la diversification, cela nous donne de bonnes perspectives de croissance, même s'il est trop tôt pour en prédire l'ordre de grandeur », estime le directeur général en soulignant qu'avec son autre usine de portes à Lac-Mégantic, Masonite donne du travail à plus de 450 personnes dans la région. « Si on n'est pas le plus gros employeur privé de Lac-Mégantic, on n'en est pas loin. »