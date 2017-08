54 autres employés en arrêt chez Waterville TG

Le vice-président du Syndicat des Métallos local 696, Sylvain Ducharme, a confirmé que 54 de ses membres recevront une lettre ou l'ont déjà reçue où on leur explique la situation. « On a des gens qui vont être en mise à pied temporairement à cause d'une baisse de volume. Selon les règles du chômage, une mise à pied temporaire est de six mois ou moins », explique-t-il.

M. Ducharme précise que ce type de mises à pied est assez fréquent dans le milieu de l'automobile. « Ça arrive aux cinq à sept ans. Il y a parfois des creux de vagues dans ce secteur », continue-t-il.

Les 54 syndiqués affectés devraient retrouver leur emploi. « L'employeur prévoit qu'un programme en départ va atteindre un potentiel plus élevé dans quelques mois », indique M. Ducharme, en faisant référence à un nouveau contrat attendu.

Le déménagement de la production de la Toyota Camry au Mexique a certainement eu un impact sur les commandes chez Waterville TG, croit M. Ducharme. « Il y a aussi le fait que, selon notre convention collective, tout le monde doit avoir un poste. Comme il y a des postes qui ont été fermés avec la fin du contrat de BMW et que le prochain contrat est un peu plus tard, ça a fait une période creuse », explique Sylvain Ducharme.

Sylvain Ducharme tenait par ailleurs à préciser que la trentaine d'emplois perdus la semaine dernière n'était pas du ressort du Syndicat des Métallos. « Je ne peux pas commenter, ils ne sont pas syndiqués. C'est ce qu'on appelle des gens de bureau qui ont été remerciés de leurs services », ajoute-t-il.

Le syndicat des Métallos compte environ 800 membres à l'entreprise Waterville TG. La majorité des 54 employés mis à pied temporairement sont déjà avisés. La décision sera effective à partir du vendredi 1er septembre.

De son côté, la direction de Waterville TG a refusé de commenter la situation malgré plusieurs tentatives pour la joindre.