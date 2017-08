Les affaires express

Après plusieurs années d'attente, c'est jeudi que l'hôtel OTL Gouverneur de Sherbrooke ouvrira ses portes sur la rue King Ouest. C'est une préouverture pour le moment alors que l'ouverture officielle se fera au mois de septembre. Pour le moment, un seul tarif est disponible et la réservation d'une chambre ne comprend que le déjeuner. Tous les autres services de l'hôtel ne sont pas encore en fonction. Rappelons que l'hôtel a fermé ses portes en 2004. Le chantier actuel s'est mis en branle en 2012 et la réouverture, qui était à l'origine prévue pour les Jeux du Canada en 2013, a maintes fois été repoussée. Simon Roberge

L'entreprise sherbrookoise Les Zerbes Folles, spécialisée dans la conception et la distribution de produits d'infusion auprès des restaurateurs, franchit une nouvelle étape avec l'ouverture d'une première boutique. Le commerce sera situé au 261, rue Alexandre au coeur du projet du Quartier Alexandre et ouvrira ses portes le 6 septembre.

La boutique permettra aux consommateurs de découvrir la vaste sélection de thés, de tisanes, de chocolats chauds et de porcelaine qu'offre l'entreprise.

Les propriétaires, Colombe Doré et Marylin Lamarche, ne cachent pas leur enthousiasme devant ce nouveau projet. « Pour nous, il est très important de conseiller les gens afin de trouver le produit qui leur en mettra plein les yeux, qu'ils soient néophytes ou connaisseurs. Avoir une boutique nous donnera la possibilité d'établir ce précieux contact et d'échanger directement avec la clientèle qui consomme nos produits. Cela nous permettra également de mieux faire connaître nos pratiques quant à la qualité des ingrédients, majoritairement biologiques, ainsi que les partenaires locaux avec lesquels nous sommes fières de collaborer. Nous pourrons également mettre en valeur nos services moins connus tels que la formation pour les restaurateurs ou le programme de campagne de financement pour les écoles », explique Mme Lamarche.

La boutique nécessitera un investissement de 15 000 $.

En plus de la boutique, les Zerbes Folles continueront d'offrir leur service de conception de breuvages exclusifs pour les restaurateurs. Il est entre autres possible de retrouver leurs produits au Café The Singing Goat, au Pain Voyageur, au Café Général, chez l'épicerie fine Oliva, chez Olab Yoga ou encore au Célestine Café.

Le choix de localiser la boutique en plein coeur du Quartier Alexandre ne s'est pas fait par hasard pour les deux entrepreneures. « De notre point de vue, le secteur regorge de petits commerces gourmands de qualité qui concordent avec notre mission et nos valeurs. De plus, depuis quelque temps, on sent qu'un vent nouveau de dynamisme souffle sur ce secteur et cela nous a plu », affirme Mme Dorée.

Les amateurs de thés et de tisanes sont invités à la préouverture de la boutique qui aura lieu le jeudi 31 août, de 17 h à 20 h. La Tribune