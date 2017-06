 La Brasserie Daniel Lapointe ferme rue King Est, mais ouvrira à Granby 

La direction du commerce bien connu a pris la décision de fermer son restaurant de la rue King Est. On confirme du même coup l'ouverture d'un restaurant à Granby.

« On s'essuie et on recommence! » lance le directeur général, Dominic Lapointe. Nous nous sommes aperçus que d'avoir deux restaurants à 3,4 kilomètres de distance, c'est beaucoup. Ça mélange les gens. C'est aussi deux chefs et deux loyers à payer. »

« Nous allons assumer notre bail. Ce n'est pas une faillite. »

Le Daniel Lapointe situé au 1240 King Est avait ouvert ses portes en mai 2016. Une trentaine de personnes perdent leur poste. « Mais j'ai pu replacer la plupart grâce à de bons contacts dans le milieu », assure Dominic Lapointe.

La Brasserie du même nom, au centre-ville de Sherbrooke, demeure ouverte.

À Granby, la future Brasserie Daniel Lapointe ouvrira dans l'immeuble occupé jusqu'à récemment par La Cage - Brasserie sportive, sur la rue Principale. Elle devrait ouvrir ses portes à l'automne. De 40 à 50 emplois devraient être créés, ajoute M. Lapointe.

« Il y a longtemps que nous nous faisons dire que nous devrions ouvrir à Granby, Victoriaville et Drummondville. Nous avons été visiter le local de l'ancienne Cage aux sports et nous avons signé le bail. C'est très bien situé, dans un secteur où il y a de l'action », dit-il.

« C'est un beau projet. Nous allons offrir pratiquement le même menu et des promotions : homard, crevettes, langoustines, etc. Nous n'avons pas encore les clés de notre local, et dès que nous les aurons, nous commencerons nos rénovations. »

Le restaurant offrira 300 places, en plus de la terrasse.

La Cage de Granby a fermé ses portes au début mai. Le restaurant donnait du travail à 26 personnes.