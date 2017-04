Un Sports Experts tout neuf

Mélanie Noël

La Tribune La Tribune Suivre @melanienoelLT

(Sherbrooke) « Au tout début, en 1974, nous avons ouvert notre petit magasin d'environ 1000 pieds carrés. Neuf ans plus tard, nous déménagions dans un local de 9000 pieds carrés dans le plus grand centre commercial de la région, le Carrefour de L'Estrie. C'était la référence en région et nous y croyons plus que jamais comme vous pouvez le constater avec les investissements actuels et futurs. Je n'aurais jamais pensé, il y a 43 ans, avoir un jour un si beau et un si grand magasin », a témoigné Roger Héroux, devant quelque 200 invités, lors de l'ouverture officielle du nouveau magasin Sports Experts, mardi soir.