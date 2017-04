Un nouveau comptoir de «prêt-à-cuire» à Sherbrooke

Il offre un éventail de pizzas préparées devant la clientèle, selon une formule présente à Windsor depuis plus de 20 ans.

C'est l'association entre Gil Poulin, hommes d'affaires et «foodie autoproclamé», et Huguette Maheux, propriétaire du Comptoir Pizza Maison à Windsor, qui a permis la réalisation de ce projet.

« La formule permettra aux personnes qui quittent le boulot, ou qui organisent simplement une réception, de venir chercher rapidement l'une de nos pizzas et d'en faire la cuisson à la maison!», explique le propriétaire de Foodies Pizza et Délices Gil Poulin dans un communiqué de presse.

« Depuis plusieurs années, je regardais du côté de Sherbrooke et j'avais de l'intérêt à y introduire mes produits, ajoute Mme Maheux. L'occasion ne s'était pas encore présentée. Ce projet est donc un heureux concours de circonstances.»

Au cours des prochains mois, le comptoir sherbrookois bonifiera son offre avec de nouvelles variétés et plusieurs autres délices maison pour emporter.

« Au final, nous visons à devenir une vitrine sherbrookoise qui valorisera des produits locaux qui gagnent à être connus chez les passionnés de bonne nourriture et de fraîcheur », explique pour sa part M. Poulin.

La création du comptoir Foodies Pizza et Délices a nécessité un investissement de plus de 100 000 $ et permettra la création de huit emplois. Il est possible de visiter le site web du commerce au www.sherbrookefoodies.com.