 Well inc. : les gens d'affaires sensibles aux inquiétudes des citoyens 

(SHERBROOKE) L'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke (AGACVS) se range derrière le projet Well inc., mais se dit du même coup sensible aux préoccupations des citoyens.

L'AGACVS a suivi avec intérêt la consultation publique portant sur le programme particulier d'urbanisme (PPU) de la rue Wellington Sud, mercredi soir, et accueille favorablement la vision de la Ville de Sherbrooke quant au projet Well inc.

« Il était important pour notre organisation d'être présente hier (mercredi) soir », mentionne Alexandre Hurtubise, nouvellement nommé président de l'AGACVS. « D'autant plus que les aspects sociaux et environnementaux dont il a été question sont des éléments qui nous tiennent à coeur et auxquels nous accorderons un suivi continu », mentionne-t-il.

Mercredi soir, des citoyens ont réclamé une voix dans le développement du projet de quartier de l'entrepreneur Well inc. Rappelons que l'espace réservé au communautaire continue de soulever des inquiétudes également, comme celui qu'y occupera le transport en commun. Des questions ont été soulevées lors de la consultation publique sur le plan particulier d'urbanisme (PPU) de la rue Wellington Sud qui se tenait à l'hôtel de ville de Sherbrooke mercredi.

Selon M. Hurtubise, en tant que milieu de vie, le centre-ville doit demeurer un endroit où il fait bon y vivre, y consommer et y travailler. Les membres de l'AGACVS souhaitent que le centre-ville soit un lieu dynamique et animé, mais veulent qu'il représente une véritable fierté pour tous ceux et celles qui l'investissent, souligne-t-il.

En ce sens, l'Association voit d'un bon oeil l'arrivée du projet Well inc. et du programme particulier d'urbanisme de la rue Wellington Sud, dont elle souligne la pertinence et le grand potentiel, mais se fera un ardent défenseur des principes de mixité et d'ouverture à tous.

« Pour nous, le succès à long terme du projet passe par un maintien de la mixité à tous les niveaux, qu'il s'agisse des usagers ou des activités qui y ont cours », mentionne M. Hurtubise dans un communiqué de presse.

« Nous croyons que les éléments présentés par la ville jusqu'à maintenant illustrent aussi un souci de leur part à ce niveau. Nous nous assurerons que ces éléments restent au sommet de la liste des priorités du projet. »

L'Association des Gens d'affaires du Centre-ville de Sherbrooke (AGACVS) a été fondée en 2011, avec l'objectif de promouvoir le développement économique et commercial du centre-ville de Sherbrooke ainsi que de ses membres. Aujourd'hui composé d'un grand nombre de commerçants, ce regroupement représente la pierre d'assise d'une panoplie d'actions concertées qui ont vu le jour dans les dernières années.