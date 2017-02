Momo Sports double sa superficie

Situé au 530 rue Jean-Paul Perrault depuis octobre 2002, voisin de L'Aubainerie, du Carrefour Dollar et de la SAQ Dépôt, Momo Sports agrandira dans l'actuel terrain vacant entre ces commerces, avec la Coop Alentour comme nouveau voisin.

Les propriétaires, Rémi et Michel Poisson, étaient heureux d'en faire l'annonce. « Nous travaillons sur ce projet depuis environ 5 ans, mais nous avons choisi d'abord de mettre en place une plateforme Web pour que les clients aient la possibilité de faire leurs achats en ligne. Maintenant que la plateforme Web est bel et bien lancée et à la hauteur du magasin, nous mettons enfin en branle le projet de l'agrandissement. Le moment était parfait avec la construction de la nouvelle Coop Alentour juste à côté de chez nous », expliquent-ils.

Le nouveau Momo Sports sera aménagé sur 2 étages, tout comme celui déjà existant. Momo Sports embauchera plus de 115 personnes, créant ainsi des emplois permanents à Sherbrooke.

Rappelons-nous que le premier magasin Momo Sports a ouvert ses portes le 13 avril 1982 sur la rue Parc à Sherbrooke, devenue rue du Cégep. En 1983, l'entreprise a déménagé sur la rue Wellington, pour ensuite déménager dans ses locaux actuels sur la rue Jean-Paul Perrault.

« Le nouveau magasin Momo Sports sera adapté aux nouvelles tendances de magasinage dans le monde du plein air, du sport et de la mode. Avec cet agrandissement, le magasin offrira un plus grand choix de produits dans chacune des diverses disciplines sportives dans lesquelles il se spécialise. Un nouvel atelier sera également aménagé pour offrir un meilleur service d'entretien des équipements », spécifient les propriétaires.