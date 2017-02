Sherbrooke accueillera un hackathon

(Sherbrooke) Sherbrooke accueillera HackQC, la plus importante compétition de programmation informatique basée sur les données ouvertes publiques jamais organisée au Québec.

Pour la première fois au Québec, un hackathon d'envergure provinciale se tiendra en un seul et même lieu, du 10 au 12 mars, au centre de foires de Sherbrooke. Plus de 150 programmeurs, étudiants et professionnels aguerris seront se feront compétition.

Les participants travailleront en équipes de 4 à 6. Ils auront 48 heures pour concevoir une application originale et novatrice à partir des données du portail Données Québec. Cette plateforme gouvernementale réunit près de 790 jeux de données ouvertes en provenance de 38 ministères, organismes et municipalités.

L'application conçue par les participants devra être liée au transport et à la mobilité durable. Il s'agit de la thématique qui répond le plus aux préoccupations des citoyens, selon une consultation réalisée l'automne dernier par des professeurs et des étudiants de l'Université de Sherbrooke auprès de 400 personnes.

« L'objectif de l'événement consiste à réunir la relève intéressée par les technologies de l'information et à lui permettre de contribuer au développement des villes québécoises intelligentes. Les programmeurs devront imaginer des solutions pour les citoyens du XXIe siècle », explique Yves Seney, directeur du Service des technologies de l'information à la Ville de Sherbrooke.

Les participants seront accompagnés de mentors. Des bourses d'une valeur totale de 10 000 $ seront remises aux gagnants. Ceux-ci seront désignés selon les critères suivants : l'innovation et l'originalité, le partage d'idées et la collaboration, l'expérience de l'utilisateur, l'incitation aux déplacements actifs et à la mixité des modes de transport ainsi que l'utilité pour la communauté québécoise.

La Ville de Sherbrooke a mandaté l'organisme sans but lucratif SociéTIC, dont elle est partenaire, pour organiser cet événement. SociéTIC est un guichet privilégié de renseignements associés aux technologies de l'information et de la communication en Estrie. Sa mission est de favoriser la visibilité des compétences régionales, de promouvoir les projets d'innovations, de soutenir la relève et d'offrir des conférences de qualité à prix accessible.

Pour s'inscrire à HackQC ou pour en savoir plus sur l'événement : HackQC.ca.