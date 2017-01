Bientôt la 3e édition de la Soirée des Omer

Agrandir

La Chambre de commerce et d'industrie Magog tiendra sa troisième Soirée des Omer le 30 mars. L'invitation a été lancée lundi par la coprésidente de l'organisme Louise Côté, l'ambassadeur du Gala et propriétaire du Théâtre de La Marjolaine, Marc-André Coallier, et la comédienne Anick Lemay, coproprio du Mamz'elle Pub de Magog et animatrice du Gala.

Spectre Média, Jessica Garneau