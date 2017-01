Croissance et embauches pour Les Cuisines NAC

(Cookshire-Eaton) Après avoir transféré leur usine de production de Sherbrooke vers Cookshire-Eaton, Les Armoires de cuisine NAC ont repris leur rythme de production habituel. Maintenant bien à l'aise dans son nouveau milieu, l'entreprise peut entrevoir une croissance des ventes et de nouvelles embauches.

Le déménagement s'étant déroulé durant la période des Fêtes, l'entreprise a dû s'habituer à ses nouveaux locaux, ce qui a ralenti ses opérations à 30 % de sa capacité. Maintenant un mois s'est écoulé et le rythme est de retour à la normale. « Jusqu'ici ça va très bien. Nous recevons encore de la nouvelle machinerie, mais notre production est bien reprise, puisque nous fonctionnons à environ 90 % de notre capacité », explique Stéphane Fortier, président et directeur général de l'entreprise.

D'ailleurs, si Les Armoires de cuisine NAC ont décidé de venir s'installer dans les anciens locaux de Boiserie Impérial à Cookshire-Eaton, c'est que cela leur permettait d'envisager une croissance de 40 % des ventes. Pour ce faire, l'entreprise a dû débourser 2 millions $ pour trouver de plus grands locaux et acquérir de l'équipement. « En plus de cela, nous avons participé au KBIS 2017 à Orlando en tant qu'exposants. Cela nous a permis de nouer de contacts avec de nouveaux agents manufacturiers. Nous avons maintenant des contrats de gros volumes dans la région de Chicago. Désormais, il y a une vingtaine d'agents manufacturiers qui vendent nos produits aux États-Unis », fait valoir M. Fortier.

Ces étapes maintenant accomplies, M. Fortier a bon espoir d'atteindre les 40 % envisagés et peut-être même plus. « Ce chiffre est même conservateur. Cependant, nous allons essayer de ne pas dépasser les 40 %. Il ne faudrait pas perdre le contrôle », insiste-t-il.

Une telle croissance ouvre la porte à de nouvelles embauches au sein de l'usine, qui compte une soixantaine d'employés. « Éventuellement, nous pourrions engager de nouvelles personnes. Pour l'instant, nous avons déjà embauché quelques anciens employés de Boiserie Impérial. Maintenant, nous attendons de voir quels seront exactement nos besoins lorsque tous les nouveaux équipements seront en place », annonce-t-il.

Les Armoires de cuisine NAC oeuvrent dans la conception et production d'armoires de cuisine, de vanités de salle de bains et de mobiliers sur mesure.