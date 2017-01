Attraction vendue à la relève familiale

(Lac-Mégantic) Attraction, une entreprise de Lac Drolet qui se spécialise dans la conception, la fabrication et l'identification de vêtements promotionnels, passe à une nouvelle génération.

Les fondateurs de l'entreprise Jean-Marc et Simon Gagnon viennent en effet d'annoncer que leur nièce, Julia Gagnon, vice-présidente Opérations, et son conjoint, Sébastien Jacques, vice-président Ventes et Marketing, prennent la relève.

« Assurer la pérennité de l'entreprise a toujours été notre objectif. Que l'entreprise poursuive son développement grâce à une relève familiale est un objectif doublement atteint », ont déclaré les frères Gagnon, qui ont confirmé le maintien de l'équipe actuelle et l'officialisation de la transaction d'ici la fin février.

L'entreprise créée il y a 37 ans emploie plus de 100 personnes à ses installations de Lac-Drolet, près de Lac-Mégantic. Ses produits sont distribués partout au Canada, principalement aux entreprises et au marché récréotouristique. Ils portent la marque distinctive Ethica qui l'a fait connaître. Il s'agit d'une gamme de chandails écoresponsables dont les ventes ont connu une croissance accélérée de 30 pour cent en 2016.

Les nouveaux propriétaires comptent ajouter une ligne de production pour soutenir la forte croissance que connaît l'entreprise depuis quelques années et leur permettra d'élargir leur offre de produits.

« En continuité avec la philosophie d'entreprise mise de l'avant par les fondateurs, nous voulons poursuivre la mission. Nous avons beaucoup travaillé sur le projet d'acquisition. Notre passion, c'est le travail local, entre autres. Un redressement avait été effectué il y a un certain nombre d'années pour repositionner l'entreprise selon ses forces, ce que nous avons toujours respecté », a indiqué Sébastien Jacques.

« La formule de succès d'Attraction, c'est grandement lié au focus, nous nous concentrons sur nos forces. Nous devons bien faire pour éviter les erreurs. Les bonnes idées, nous les trouvons en voyageant, on voyage beaucoup et nous sommes attentifs aux besoins de nos clients, nous écoutons ce qu'ils nous demandent... Pour ce qui est des défis, ils ne font que commencer. Nous ne sommes pas rendus à une ligne d'arrivée, mais nous avons l'impression d'avoir travaillé toutes ces années dans une forme d'entraînement pour nous retrouver sur une ligne de départ d'un marathon. Et cela, grâce à l'équipe en place! »

L'entreprise travaille beaucoup avec des distributeurs, des réseaux qui desservent plusieurs clients comme Via Rail, des boutiques souvenirs dans des hôtels, plusieurs syndicats au Canada, le Cosmodôme à Laval, etc. « Nous ne vendons pas directement aux entreprises... Nous venons aussi de signer une licence exclusive de distribution des visuels, des posters et des grands formats créés par le studio créatif Anderson Design Group, pour les convertir en t-shirts. Cela donne des résultats emballants. Cela confirme notre position de leader dans le marché des vêtements récréo-touristiques au Canada », se réjouit M. Jacques.

Un autre défi que signale le jeune dirigeant : la main-d'oeuvre. « Nous voulons nous assurer d'avoir les gens qui vont travailler avec nous pour supporter notre croissance et notre rayonnement, en étant un bon employeur localement, à Lac-Drolet », assure-t-il.