Le nouveau Super C ouvre ses portes

Le conseiller municipal Pierre Tardif, du district du Carrefour, le vice-président prinicipal aux opérations chez Super C Jean-Guy Tremblay, le curé Alain Larochelle de la paroisse Nativité-de-Jésus, le directeur du supermarché Éric Desmarais, le député Luc Fortin et le maire de Sherbrooke Bernard Sévigny ont souligné cette ouverture en grande pompe, en soirée. Le nouveau magasin présente 45 000 pieds carrés de superficie, soit 8000 de plus que l'ancien local, et emploie 87 personnes, ce qui représente la création de 30 emplois. Il a nécessité un investissement de 5,5 millions $.